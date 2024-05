Bon et pas cher : la gourmande et croquante salade aux fromages de chèvre

La salade aux fromages de chèvre est un repas copieux et très économique. La bûche de chèvre panée apporte une touche gourmande à l’assiette. Pour plus de texture, vous pouvez incorporer de la pomme et des noix dans votre salade.

Fraîche et gourmande à la fois, la salade de chèvre est l’un des plats incontournables des bistrots. À la fois simple et économique, c’est aussi un repas idéal pour ravir toute la famille. Pour la préparer à la perfection, découvrez la recette d’Emmanuelle.

Quels ingrédients pour notre salade aux fromages de chèvre ?

Une grande batavia

Deux pommes

Quelques noix

Deux oeufs

De la chapelure

Un Selles-sur-cher AOP frais

Une bûche de chèvre demi-affinée

Un Valençay AOP sec bien affiné

Pour cette salade aux fromages de chèvre, comptez environ deux euros par personne. De quoi se faire plaisir à moindre coût.

Comment préparer la salade aux fromages de chèvre ?

Commencez par laver votre batavia, en prenant soin de bien l’essorer. Coupez ensuite votre bûche de chèvre en tranches très fines. Cassez les œufs dans un bol, en conservant un blanc et deux jaunes, et battez-les jusqu’à ce qu’ils soient bien mousseux. Ils vont vous permettre de paner votre bûche de chèvre. Trempez donc chaque tranche de fromage dans les œufs, puis dans la chapelure, de manière à bien les recouvrir. N’hésitez pas à procéder directement avec les mains, pour obtenir une couche généreuse de chapelure. Votre fromage est maintenant disposé à passer à la poêle. Faites d’abord fondre un peu de beurre dans une poêle à feu doux, puis disposez-y vos chèvres panés. Votre préparation est prête lorsque la chapelure est bien dorée et que le fromage vous semble fondu à l’intérieur. “Ça fait comme un petit coussin”, décrit notre cuisinière.

À l’aide d’un emporte-pièce circulaire, faites ensuite des petites billes de Selles-sur-cher. Épluchez les pommes, coupez-les en fines lamelles, puis cassez les noix. Vous n’avez désormais plus qu’à dresser vos assiettes. Disposez quelques feuilles de batavia, puis ajoutez-y le chèvre pané, les boules de Selles-sur-cher, les pommes, ainsi que les noix. Pour finir, râpez un peu de Valençay sur le dessus de votre assiette. Attention à ne pas être trop généreux, car ce fromage a beaucoup de caractère.

L’astuce d’Emmanuelle : rouler deux fois la bûche de chèvre dans la chapelure

Pour être sûre d’obtenir une couche généreuse de chapelure sur ses tranches de chèvre, Emmanuelle recommande de répéter l’opération de panure deux fois. Après avoir trempé une première fois son chèvre dans les œufs, puis dans les miettes de pain, notre cuisinière replonge sa tranche de chèvre dans chacun des deux mélanges. Cela permet d’obtenir “une croûte un peu plus épaisse”, explique Emmanuelle. Une manière aussi de s’assurer que le fromage ne coule pas dans la poêle lors de la cuisson. Il serait bien dommage qu’il en manque la moitié lors de la dégustation.