De la préparation du poisson à la réalisation de la sauce tartare, le fish and chips se prépare en plusieurs étapes. Pour que la texture et le goût soient au rendez-vous, il faut prendre le temps de bien préparer la pâte. De bonnes frites et une purée de petits pois sont idéaux pour accompagner le poisson.

Croustillant et fondant à la fois, le fish and chips est un repas qui met toute la famille d’accord. Simple et goûtue, cette recette britannique a aussi une place bien ancrée sur la carte des bistrots français. Et, si vous souhaitez le réaliser à la maison, découvrez la recette de Patricia.

Quels ingrédients pour notre fish and chips ?

Pour réaliser huit pièces, il vous faut quatre filets d’églefin.

Pour paner le poisson, vous aurez besoin de :

200 grammes de farine

50 grammes de fécule de maïs

Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude

Du sel, du poivre et une pincée de curcuma

25 centilitres de bière blonde (fraîche) ou d’eau pétillante

Pour la purée de petits pois, il vous faut :

Des petits pois, à l'envie

Du beurre

Pour confectionner la sauce tartare, prévoyez :

Du yaourt grec

Une échalote

Des cornichons

Du persil

Une cuillère à soupe de moutarde

Un filet de jus de citron

Comment préparer le fish and chips ?

Commencez par préparer la pâte, en mélangeant, dans un grand saladier, la farine avec la fécule de maïs et le bicarbonate. Ajoutez ensuite du curcuma, pour faire dorer votre préparation, tout en lui apportant du goût. Incorporez le sel, le poivre et le liquide, puis mélangez le tout. Laissez la pâte reposer au réfrigérateur pendant au moins une heure.

Pendant ce temps, préparez la purée de petits pois. Dans une casserole, faites-les bouillir pendant trois minutes. Ajoutez-y du beurre puis écrasez-les.

Pour réaliser la sauce tartare, il vous suffit de mélanger l’ensemble des ingrédients dans un bol. Pour cela, coupez l'échalote, les cornichons et le persil en tout petits morceaux. L’idéal est même de les passer quelques secondes au mixeur.

Placez maintenant vos filets d’églefin sur une planche et coupez-les en deux. Asséchez-les avec du papier absorbant, puis plongez-les dans la farine. Vous pouvez maintenant les recouvrir avec de la pâte, lorsque celle-ci a suffisamment refroidi. Faites bouillir deux litres d’huile de colza et plongez les poissons dans la marmite pour les faire frire. Quelques minutes suffisent. Une fois cuits, déposez-les à nouveau sur du papier absorbant pour ôter l’excédent d’huile.

Il ne vous reste plus qu’à dresser votre assiette, sans oublier d’y ajouter des frites, bien épaisses. Et pour une touche so british, vous pouvez ajouter quelques gouttes de vinaigre blanc sur le tout.

L’astuce de Patricia : ajouter de la bière dans la pâte

Pour plus de goût et une meilleure texture, Patricia a son astuce : ajouter de la bière dans la pâte qui sert à recouvrir le poisson. Pour cela, il vous faut 25 centilitres de bière blonde bien fraîche. Pas de panique pour ceux qui n’aiment pas cela, “de l’eau pétillante donne le même effet”, assure notre cuisinière du jour. Le liquide permet ainsi de “créer des bulles” et d’obtenir, in fine, une pâte extrêmement légère. Une fois la bière, ou l’eau, mélangée au reste de la pâte, vous devez obtenir une préparation dont la texture est similaire à celle d’une crème liquide. Le petit plus pour ravir les papilles de vos convives.