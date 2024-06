En plus d’être gourmande, la tarte aux fraises est aussi particulièrement économique. La crème pâtissière doit être bien refroidie avant le dressage du dessert. Pour réussir une tarte aux fraises équilibrée, la préparation de la pâte a toute son importance.

Chaque année, son retour est signe que l’été approche. Avec ses fruits naturellement sucrés, sa crème onctueuse et sa pâte croquante, la tarte aux fraises est un dessert qui met tout le monde d’accord. Pour la réussir à coup sûr, découvrez la recette de Lisa.

Quels ingrédients pour notre tarte aux fraises ?

Pour réaliser le sablé breton, il vous faut :

120 grammes de jaunes d’œufs

240 grammes de sucre en poudre

260 grammes de beurre

360 grammes de farine

0,18 gramme de levure chimique

Pour préparer la crème pâtissière, vous aurez besoin de :

Cinq jaunes d’œufs

200 grammes de sucre en poudre

Un litre de lait

120 grammes de Maïzena

Une gousse de vanille

Et bien sûr, il vous faut également 500 grammes de fraises.

La tarte aux fraises est un dessert économique puisqu’il faut compter en moyenne 1,50 euro la part.

Comment préparer la tarte aux fraises ?

Pour commencer, attelez-vous à la préparation de la pâte sablée. Pour cela, travaillez le beurre ramolli avec le sucre, puis incorporez les jaunes d’œufs et la farine. Mélangez l’ensemble des ingrédients, sans trop travailler la pâte pour autant. Abaissez maintenant votre pâte à la taille souhaitée, entre deux papiers sulfurisés. Enfournez quinze minutes à 180 degrés.

Pendant ce temps, attaquez-vous à la crème pâtissière. Placez le lait dans une casserole et ajoutez-y la gousse de vanille fendue. Portez ce mélange à ébullition. Parallèlement, mélangez les jaunes d’œufs avec le sucre et la fécule de maïs. Une fois que la préparation est homogène, versez-y une partie du lait bouillant, puis fouettez l’ensemble. Ajoutez ensuite le reste de lait et replacez votre casserole sur le feu, tout en continuant à mélanger vigoureusement. Votre préparation va s’épaissir progressivement, jusqu’à obtenir la consistance souhaitée. Placez maintenant la crème pâtissière au frais durant trois heures.

Il ne vous reste plus qu’à dresser votre dessert. Étalez une couche de crème pâtissière sur la pâte sablée, disposez-y les fraises coupées en deux. Il ne vous reste plus qu’à servir vos convives et déguster ensemble ce dessert estival.

L'astuce de Lisa : faire une pâte qui ressemble au palet breton

Pour plus de croquant et de générosité, Lisa aime apporter une touche bretonne à son dessert. Pour cela, notre cuisinière recommande de faire une pâte qui ressemble à un palet breton. La grande différence, par rapport à une pâte sablée classique, est qu’elle est “beaucoup plus épaisse”, précise Lisa. Pour obtenir l’effet escompté, veillez à ne pas l’étaler trop finement avant de la passer au four. Généreuse en beurre, la pâte façon sablé breton est aussi plus gourmande. Le petit plus pour personnaliser ce dessert traditionnel.