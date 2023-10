Bon et pas cher : la recette de l'île flottante

Versez le lait dans une grande casserole puis coupez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur. Avec le dos de la lame d'un couteau, récupérez les grains en raclant délicatement la gousse. Ajoutez cette dernière au lait avec les grains de vanille et mélangez. Placez la casserole sur le feu et faites chauffer jusqu'au frémissement du lait sans faire bouillir. Coupez le feu et couvrez la casserole d'un film étirable alimentaire afin de favoriser l'infusion de la vanille. Laissez reposer au moins quinze minutes.

Pendant ce temps, cassez les œufs en séparant les jaunes des blancs. Battez les jaunes avec 80 g de sucre. Ne cherchez pas à faire mousser le mélange, car la crème anglaise prendrait alors une texture mousseuse qu'on ne souhaite pas obtenir.

Ensuite, retirez le film étirable et la gousse de la casserole puis remettez à chauffer jusqu'au frémissement du lait vanillé. Versez-le doucement sur le mélange de jaunes et de sucre en fouettant sans arrêt afin d'éviter la cuisson et la coagulation de l'œuf. Après avoir versé le mélange dans la casserole, replacez-la sur le feu. Pour réussir la cuisson de votre crème anglaise, il faut mélanger sans arrêt en formant des "8", d'abord avec le fouet pendant une minute puis à l'aide d'une spatule. La crème s'épaissit en quelques minutes et ne doit pas accrocher au fond. Pour savoir si elle est prête, Eva utilise une cuillère qu'elle plonge dans la crème et qu'elle égoutte avant de tracer un trait sur le dos de la cuillère. Si le trait reste bien visible, cela signifie que la crème "nappe" la cuillère et qu'elle est cuite. Versez la crème dans le plat de service ou les ramequins individuels et laissez refroidir.

Montez les blancs en neige au batteur jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes, en ajoutant progressivement les 80 g de sucre restants dès qu'ils deviennent mousseux. Afin d'être certain(e) de leur fermeté, retournez le bol. Si les blancs ne retombent pas, ils sont prêts !

Pour les cuire, portez à ébullition de l'eau dans une grande et large casserole. À l'aide d'une louche, versez des boules de blancs en neige dans l'eau bouillante et pochez-les en les laissant cuire dix secondes de chaque côté. Posez-les sur du papier absorbant quelques instants puis sur la crème anglaise refroidie.

Avant de servir, n'oubliez pas de décorer vos îles flottantes avec du caramel liquide et des amandes effilées légèrement torréfiées !