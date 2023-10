Bon et pas cher : la recette de l'incontournable crème brûlée

Tout d'abord, préchauffez votre four à 160°C et versez les 50 ml de crème liquide entière dans une casserole. À côté, écrasez un peu la gousse de vanille entre vos doigts, puis fendez-la en deux dans le sens de la longueur. Grattez les grains de vanille à l'intérieur au couteau et mettez-les dans la crème. À feu moyen, portez à ébullition en remuant régulièrement puis coupez le feu afin de laisser infuser la vanille.

Pendant ce temps-là, cassez vos six œufs et séparez les blancs des jaunes. Ajoutez les 50 g de sucre aux jaunes et fouettez pour obtenir une texture onctueuse. Ensuite, versez un peu de crème vanillée dans ce mélange et battez énergiquement avant d'ajouter le reste de la casserole. Ainsi, la chaleur de la crème ne cuit pas les œufs et vous n'aurez pas de grumeaux.

Filtrez puis répartissez le mélange dans vos ramequins (environ 1,5 cm d'épaisseur) et disposez-les sur une plaque de four avant de la remplir d'eau pour une cuisson au bain-marie. L'eau doit arriver au niveau de la crème, sans risquer de déborder et de noyer les ramequins.

Enfournez, laissez cuire pendant 25 minutes maximum, puis sortez la plaque du four et retirez les ramequins avec une spatule rigide. Lorsqu'ils ont refroidi, placez-les au réfrigérateur pour quatre heures minimum.

Au dernier moment, couvrez vos crèmes d'une fine couche de sucre roux et faites-le caraméliser à l'aide d'un chalumeau de cuisine. Attendez une minute et servez !