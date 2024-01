Bon et pas cher : la recette de l'incontournable et chaleureuse fondue savoyarde

Rapide à préparer, la fondue savoyarde est l’un des repas incontournables de l’hiver. Trois ingrédients suffisent pour préparer une bonne fondue. Maintenez votre caquelon au chaud pour conserver une texture liquide et crémeuse tout au long de la dégustation.

Impossible de passer à côté par temps de grand froid. Chaleureuse et conviviale, la fondue savoyarde est l’un des repas phare de l’hiver. Pour régaler vos convives, découvrez la recette de Martine, et ses conseils, tout droit venus des montagnes.

Quels ingrédients pour notre fondue savoyarde ?

- Un pain de campagne

- Un grand verre de vin blanc sec

- Du beaufort (40 % du fromage)

- De l’abondance (40 % du fromage)

- De l’emmental (20 % du fromage)

Avec cette recette de fondue, il faut compter un budget de huit euros par personne. Mais pour les plus petits budgets, il est possible d’opter pour d’autres fromages moins onéreux, comme la meule de Savoie ou le comté.

Comment préparer la fondue savoyarde ?

Commencez par couper votre pain de campagne en cube. Faites ensuite chauffer votre caquelon à petit feu et versez-y le verre de vin blanc sec. Vous pouvez alors augmenter l’intensité de votre feu, afin de faire frémir le vin blanc. Ajoutez votre mélange de fromages préalablement râpé. Incorporez-le poignée par poignée, tout en remuant. Le vin va permettre de lier votre préparation. Votre fondue est prête lorsque vous obtenez une texture liquide et crémeuse. Vous pouvez désormais y tremper vos cubes de pain et déguster, tout en veillant à bien maintenir votre caquelon au chaud.

L’astuce de Martine : brasser le fromage en formant des huit

Pour bien mélanger le fromage au vin blanc et lui donner sa texture crémeuse, Martine brasse son fromage en huit. Pour cela, remuer les ingrédients dans votre caquelon en formant des huit, avec une cuillère en bois par exemple. Cela permet aux fromages de bien se lier et d’obtenir la parfaite texture pour votre fondue.