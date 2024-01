Bon et pas cher : la recette de l’incontournable galette des rois

L’Épiphanie, qui est célébrée samedi prochain, est l’occasion de déguster et partager une bonne galette des rois. Pour faire des économies, vous pouvez la préparer vous-même. Outre le plaisir du fait-maison, elle vous coûtera deux fois moins cher que dans une boulangerie.

Après les fêtes de fin d’année, voici venu le temps de l’Épiphanie. Célébrée le 6 janvier, cette fête aux origines païennes, est l’occasion de déguster une bonne galette des rois. La traditionnelle recette à la frangipane peut se trouver à des prix différents dans les boulangeries ou en grandes surfaces, mais rien de tel que la confectionner soi-même pour le plaisir de toute la famille et aussi du porte-monnaie. La recette que vous propose Le 13H à table, avec Lucile, notre pâtissière du jour, ne vous coûtera que 11 euros pour une galette de six personnes.

Quels ingrédients pour notre galette frangipane ?

Pour confectionner vous-même une galette à la frangipane pour six personnes, il vous faudra :

- Deux beaux disques de pâte feuilletée crue

Pour la crème pâtissière :

- 15 cl de lait entier

- 1 gousse de vanille

- 2 jaunes d'œufs

- 25 g de sucre en poudre

10 g de fécule de maïs

10 g de beurre

Pour la crème d'amande

- 2 œufs

- 125 g de poudre d'amande

- 100 de sucre en poudre

- 100 g de beurre pommade (c'est-à-dire ramolli)

- 1 bouchon de rhum

Pour la finition :

- 1 jaune d'œuf

Comment préparer la galette frangipane avec la recette de Lucile ?

Pour la recette de galette frangipane, plusieurs options s’offrent à vous pour la pâte feuilletée : la faire vous-même, l’acheter dans une grande surface ou la commander à votre boulanger. C’est cette dernière solution que préfère Lucile qui profite en même temps des conseils de son artisan pour la décoration finale avant cuisson.

De retour avec ses disques de pâte feuilletée, Lucile peut s’attaquer à la préparation de deux crèmes différentes : la frangipane est le fruit d’un mélange entre une crème pâtissière et une crème d’amande.

Pour la crème pâtissière, il faut prélever les graines d'une gousse de vanille et les mettre dans le lait et porter à ébullition. Ensuite, il faut mélanger les jaunes d'œufs, le sucre et ajouter la fécule de maïs tamisée. Versez le lait sur le mélange, petit à petit, en mélangeant. Attention à ne pas tout verser d'un coup pour ne pas cuire les œufs. Remettez le tout sur le feu et tourner sans cesse à la spatule, laisser cuire jusqu'à ce que la crème épaississe, en fouettant vigoureusement pour éviter les grumeaux. Dès que la crème est devenue épaisse, retirez-la du feu. Versez ensuite dans un bol et ajoutez 10 g de beurre. Mélangez bien le tout et laissez refroidir en ayant recouvert la crème d’un film alimentaire.

On peut attaquer la préparation de la crème d'amande en mélangeant les œufs, le sucre, la poudre d'amande. On incorpore le beurre mou pour lier le tout. Pour parfumer la crème, Lucile a une astuce : ajouter un bouchon de rhum.

Mélangez la crème pâtissière et la crème d'amande. C’est lorsqu'on assemble les deux préparations qu’on obtient la frangipane.

Dernière étape de notre préparation, on verse la crème sur le premier disque de pâte, au centre. Attention à bien laisser un large bord de pâte sans crème (entre 3 et 5 cm), pour ensuite venir joindre le second disque de pâte. Avant d’installer le second disque de pâte feuilletée, n’oubliez pas d’insérer la fève !

Badigeonnez d'eau le tour de la pâte, légèrement, avec un pinceau alimentaire et déposez par-dessus la seconde pâte. Appuyez avec le doigt sur tout le tour de la pâte pour bien souder les deux disques. Cela évitera à la frangipane de s'échapper pendant la cuisson.

Avant d’enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, il faut dorer la galette avec un jaune d'œuf, réaliser un décor et faire quatre petits trous dans le dessus de la galette. Laissez cuire pendant 45 minutes.

Le conseil de Lucile pour le décor de votre galette frangipane

Une galette frangipane, c’est délicieux, mais cela doit être aussi beau à regarder avant la découpe. Il faut donc décorer le dessus de votre galette avant de mettre au four. Pour cela, Lucile vous conseille de tracer des traits avec la pointe d'un couteau (le dos de la lame côté pâte). Pour un décor de style "Pithiviers", on part du centre et on fait des arcs de cercle, régulièrement espacés les uns des autres.

Il ne reste plus qu’à déguster en famille ou entre amis cette belle galette frangipane maison qui n’attend que son roi ou sa reine.