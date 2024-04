Bon et pas cher : la recette de l'incontournable tiramisu, l’un des desserts préférés des Français

Le tiramisu est un dessert italien onctueux qui plaît au plus grand nombre. La préparation de la crème au mascarpone est l’étape technique de ce dessert. Touche finale du tiramisu, le nappage peut se faire avec du chocolat noir ou du cacao.

Si le tiramisu signifie “remonte-moi le moral”, en italien, ce n’est pas sans raison. Doux et savoureux, ce dessert figure d’ailleurs parmi les préférés des Français. Pour le réaliser à la perfection, découvrez la recette de Steeve.

Quels ingrédients pour notre tiramisu ?

Une trentaine de boudoirs

400 grammes de mascarpone

Quatre œufs

80 grammes de sucre

25 centilitres de café

Une petite tasse d’amaretto

Une demie tablette de chocolat noir

Le tiramisu est un dessert économique puisqu’il faut compter environ 2,50 euros par personne.

Comment préparer le tiramisu ?

Pour commencer, attaquez-vous à la partie la plus technique de ce dessert : la crème au mascarpone. Dans deux bols, séparez les blancs des jaunes d’œufs. Ajoutez 50 grammes de sucre aux jaunes d’œufs et mélangez à l’aide d’un batteur, jusqu’à ce que la préparation blanchisse. Incorporez ensuite le mascarpone et fouettez le tout de manière à obtenir une crème bien homogène. Attelez-vous maintenant aux blancs d’œufs. Battez-les au fouet, jusqu’à obtenir de petites bulles. Ajoutez ensuite le restant de sucre et terminez de monter vos blancs en neige à l’aide d’un batteur électrique. Vous pouvez désormais les incorporer, petit à petit, dans votre préparation au mascarpone. Mélangez le tout délicatement, jusqu’à ce que votre crème soit légère et onctueuse.

Faites ensuite couler le café et laissez-le refroidir. Versez le café froid dans une assiette creuse et ajoutez-y l’amaretto. Trempez-y les boudoirs, de telle sorte à ce qu’ils soient légèrement imbibés, sans qu’ils ne se cassent.

Dans un plat, carré ou rectangulaire, disposez les boudoirs trempés les uns à côté des autres. Recouvrez-les d’une couche de crème au mascarpone, puis réitérez l’opération. Terminez le montage par une couche de crème. Placez ensuite votre dessert au réfrigérateur, pendant trois heures minimum, une nuit dans l’idéal.

Sortez votre tiramisu du réfrigérateur juste avant de le servir et râpez généreusement du chocolat noir à 70 % de cacao sur la préparation. C’est la touche personnelle de Steeve, mais vous pouvez aussi choisir de suivre la recette traditionnelle, en saupoudrant du cacao amer sur votre dessert. Il ne vous reste qu’à vous servir et savourer cet onctueux tiramisu.

L’astuce de Steeve : réaliser du mascarpone maison

Si le mascarpone peut s'acheter en grande surface ou chez le fromager, Steeve préfère le réaliser lui-même. Pour cela, mélangez de la crème fraîche avec un peu de citron et faites chauffer le tout. Attendez que la préparation refroidisse avant de réitérer la chauffe. Tamisez ensuite le mélange pour obtenir le mascarpone. Facile à réaliser, cette astuce vous permet de personnaliser un peu plus votre dessert, tout en faisant baisser le coût.