Bon et pas cher : la recette de l'intemporelle et gourmande soupe à l'oignon

Plat traditionnel de la cuisine française, la soupe à l’oignon est un repas économique. Pour une soupe réussie, il faut laisser les oignons mijoter doucement. Le choix du bouillon a aussi son importance pour donner du goût à la soupe.

Son crépitement à la sortie du four pourrait donner aux plus gourmands l’envie de n’en faire qu’une bouchée. Réconfortante et savoureuse, la soupe à l’oignon est un plat traditionnel de la cuisine française. Pour la réaliser à la perfection, découvrez la recette de Tess.

Quels ingrédients pour notre soupe à l’oignon ?

Les ingrédients pour la soupe à l'oignon

4 gros oignons

2L de bouillon de bœuf (ou légumes pour une option végétarienne)

40g de beurre

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de cassonade

1 cuillère à soupe de farine

15cl de bière ambrée (ou brune, blonde)

1 bouquet garni

1 demi-baguette rassir

250g de fromage râpé (emmental, comté..)

En plus d’être conviviale, cette recette est aussi économique puisqu’il faut compter moins de quatre euros par personne.

Comment préparer la soupe à l’oignon ?

Pour réaliser cette soupe à l’oignon, commencez par éplucher et émincer finement les oignons. Versez ensuite l’huile d’olive et le beurre dans une casserole et faites revenir les oignons dans ce mélange durant environ 40 minutes à feu doux. Veillez à remuer régulièrement pour éviter que les oignons grillent.

Pendant ce temps, découper des tranches de pain et disposez-les sur une plaque avec un filet d’huile d’olive. Enfournez pendant 5 à 10 minutes pour assécher le pain et ainsi former des croûtons. Une fois qu’ils sont prêts, réservez-les sur le côté.

Lorsque vos oignons sont suffisamment fondus, déglacez avec de la bière et incorporez le bouillon. Ajoutez ensuite la farine, le bouquet garni, puis la cassonade pour caraméliser les oignons et les faire brunir. Laissez mijoter le tout à feu moyen, avec le couvercle, durant au moins 20 minutes. N'hésitez pas à goûter, pour ajuster l’assaisonnement si nécessaire. Une fois que votre préparation est prête, versez-la dans une soupière ou dans des bols individuels adaptés à la cuisson au four. Disposez les croûtons sur votre soupe et recouvrez-les généreusement de fromage râpé. Enfournez votre plat environ 5 minutes, en mode grill. Une fois sorti du four, vous n’avez plus qu’à plonger votre cuillère dans la soupe et savourer.

L’astuce de Tess : préparer un bouillon maison en amont

Acteur majeur de ce plat, avec les oignons, le bouillon a son importance dans la préparation de la soupe. Si vous souhaitez réaliser un bouillon de bœuf maison, Tess vous recommande de faire griller des os au four, puis de les faire mijoter, dans trois litres d’eau, avec un oignon, une carotte et deux branches de céleri. Une version végétarienne est aussi possible. Il vous suffit alors de remplacer le bœuf par des légumes. Une manière d’ajuster la soupe, selon vos envies.