Bon et pas cher : la recette de la délicieuse et élémentaire sauce bolognaise

A déguster avec des spaghettis, la bolognaise est une sauce élémentaire de la cuisine. Délicieux, ce repas est aussi très économique avec un budget de 1,60 euro par personne. Pour une vraie bolognaise, il vous faut de la viande hachée, mais aussi des légumes.

C’est un plat qui séduit petits et grands. Même les plus novices de la cuisine savent la préparer, il s’agit de l’incontournable bolognaise. Découvrez la recette de mamie Suzou, pour cuisiner l'authentique sauce, qui ne vient pas de Bologne, comme son nom laisse à penser, mais bien de France.

Quels ingrédients pour notre bolognaise ?

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour préparer une bolognaise pour six personnes.

-400 grammes de viande hachée

-680 grammes de coulis de tomate

-70 grammes de concentré de tomate

-Un oignon

-Deux gousses d’ail

-Trois carottes

-Une branche de céleri

-Du persil

-Une tasse de vin blanc

-De l’huile d’olive

-Du parmesan

-Du sel

-Du poivre

En plus d’être savoureux, ce repas s’avère aussi extrêmement économique, puisqu’il faut compter environ 1,60 euro par personne pour cette recette.

Comment préparer la bolognaise ?

Pour réaliser cette recette, munissez-vous d’une grande marmite, d’un couteau, d’une planche à découper, d’une casserole et d’une passoire pour les pâtes.

Pour commencer, versez de l’huile d’olive dans une marmite et faites revenir l’oignon émincé. Lorsqu’il est doré, ajoutez-y l’ail préalablement coupé. Faites de même pour les carottes, lorsque l’ail est revenu. Hachez les feuilles de céleri et un peu de persil et incorporez-les à la préparation, une fois que les carottes sont fondues. Ajoutez ensuite la viande hachée dans votre marmite et mélangez-la aux légumes. Veillez à bien détailler votre viande, pour qu’elle se fonde au reste des ingrédients. Pour cette recette, inutile de sélectionner une viande de qualité supérieure, celle du supermarché fait très bien l’affaire. Saupoudrez votre préparation d’herbes aromatiques, pour ajouter de multiples parfums à cette sauce. Et pour relever encore un peu plus le tout, vous pouvez y incorporer du vin blanc, avant de verser le coulis et le concentré de tomate. Laissez mijoter votre sauce à feu doux jusqu’à ce qu’elle soit bien fondante. Pendant ce temps, faites cuire des pâtes spaghettis. Lorsque vos pâtes sont cuites, vous n’avez plus qu’à servir votre sauce par-dessus. Ajoutez un peu de parmesan, de sel, de poivre et de persil et le tour est joué.

L’astuce de mamie Suzou : préférer les feuilles de céleri aux branches

Pour éviter les mauvaises surprises à la dégustation, mamie Suzou recommande d’utiliser les feuilles de céleri, et non les branches. Coupez-les en petits morceaux, comme le reste des légumes, avant de les intégrer à votre préparation. Contrairement aux branches, les feuilles vont fondre à la cuisson et s’incorporer parfaitement aux autres ingrédients. Le risque avec les branches, ce sont “les fibres longues”, comme les appelle mamie Suzou, désagréables en bouche. Voilà une astuce à répéter pour épater vos invités.