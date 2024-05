Bon et pas cher : la recette de la traditionnelle pizza italienne

La pizza est un plat à la fois généreux et économique. Une fois préparée, la pâte à pizza doit reposer au moins une heure au réfrigérateur. Une vingtaine de minutes suffisent pour cuire votre pizza maison.

Avec sa pâte croustillante et sa garniture généreuse, la pizza est un concentré de saveurs italiennes. Agrémentée de jambon, de légumes ou de fromage, elle offre des combinaisons infinies. Pour préparer une bonne pizza maison, découvrez la recette de Christophe.

Quels ingrédients pour notre pizza ?

300 grammes de farine

Une cuillère et demie à café de sel

Un cube de levure de boulanger (ou une cuillère à café si c'est une levure de boulanger en poudre)

20 cl d'eau tiède

Un peu d'huile d'olive

250 grammes de coulis de tomate

Une boule de mozzarella

Quelques tranches de chorizo

Du basilic

Pour réaliser cette pizza au chorizo, comptez moins de deux euros par personne.

Comment préparer la pizza ?

Commencez par préparer la pâte. Versez la farine et le sel dans un saladier, puis formez un puits. Délayez la levure de boulanger dans de l’eau tiède et versez-la dans le puits. Si vous utilisez de la levure sèche, mélangez-la avec la farine, puis versez l’eau tiède directement dans le puits. Pétrissez le mélange, au robot ou à la main, pendant une dizaine de minutes, jusqu’à ce que la pâte soit bien souple. Formez une boule avec cette préparation, puis couvrez votre saladier avant de le placer une heure au réfrigérateur. Une fois le temps écoulé, disposez votre préparation sur une plaque préalablement farinée, et aplatissez-la. Place maintenant à la garniture. Notre cuisinier du jour recommande d’abord d’étaler du coulis de tomate sur l’ensemble de la pâte, en conservant toutefois un pourtour de deux centimètres. Ajoutez ensuite les tranches de chorizo, la mozzarella et le basilic.

Préchauffez le four à 220 degrés et enfournez votre pizza pendant 20 à 25 minutes. Votre repas est prêt lorsque la pâte est dorée et la mozzarella bien fondue. Ajoutez alors un filet d’huile d’olive sur le dessus de votre pizza et il ne vous reste plus qu’à savourer.

L’astuce de Christophe : garder de l’épaisseur sur le contour de la pâte

Certains les aiment épaisses, d’autres très fines. En matière de pizza, il y en a pour tous les goûts, si bien qu’il n’est pas toujours facile de savoir si la pâte est suffisamment aplatie ou non. Pour étaler sa préparation, Christophe procède directement avec les mains. Notre cuisinier recommande de conserver une épaisseur de cinq à six millimètres au centre de la pizza. L’idéal est de laisser davantage de pâte sur le contour “pour que ça fasse un petit trottoir et que ça retienne la sauce à la cuisson”, explique-t-il. De quoi préserver un maximum de saveurs.