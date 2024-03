Bon et pas cher : la recette des cookies, des gâteaux gourmands et intemporels

Simples et savoureux, les cookies sont devenus un classique de la pâtisserie. En plus d’être rapides à préparer, ces gâteaux sont aussi économiques. Pour personnaliser la recette, vous pouvez choisir d’y mettre votre chocolat préféré.

Il peut être croquant et fondant à la fois. Le cookie, cet incontournable de la pâtisserie américaine, a largement conquis au-delà des frontières. Pour un goûter ou un dessert, c’est un gâteau économique et facile à réaliser. Découvrez la recette de Marine, pour ravir les palais de toute la famille.

Quels ingrédients pour nos cookies ?

-350 grammes de farine

-200 grammes de beurre doux ou demi-sel (au choix)

-150 grammes de chocolat noir

-Un sachet de levure

-Un oeuf

-Trois à quatre cuillères à soupe de miel

-Une pincée de sel

-Des noix

Avec ces proportions, vous pourrez réaliser environ vingt cookies. Le tout pour un coût total de 8,75 euros. De quoi vous faire plaisir, sans vous ruiner.

Comment préparer les cookies ?

Commencez par mélanger la farine et la levure, dans un grand récipient. Ajoutez ensuite le beurre fondu et remuez à nouveau. Avant que la pâte soit homogène, ajoutez l'œuf, le miel et la vanille en poudre. Parallèlement à cette préparation, découpez les tablettes de chocolat, de manière à faire des pépites, de la taille de votre choix. S’il existe des pépites de chocolat déjà prêtes en supermarché, les préparer vous-mêmes vous permet de choisir un chocolat à votre goût. Après cela, attaquez-vous aux noix, dont il faut casser la coque. Une fois que le chocolat et les noix sont prêts, incorporez-les au reste de votre préparation et malaxez jusqu’à obtenir une pâte bien homogène. Pour plus d’efficacité, il est recommandé de mélanger directement avec les mains. Préchauffez votre four à 180 degrés et attelez-vous à la formation de vos cookies. Sur une plaque recouverte d’un papier cuisson, réalisez des boules de pâte à l’aide d’une cuillère à glace. Inutile de les aplatir, puisque les cookies vont s'étaler d’eux-mêmes à la cuisson. Enfournez ensuite pendant 12 minutes, jusqu’à ce que les gâteaux soient bien dorés sur le dessus et que la texture intérieure semble “trembloter” encore un peu, comme le dit Marine. Une fois sortis du four, ajoutez une pointe de fleur de sel, et vos cookies sont prêts. Vous n’avez plus qu’à déguster, seuls ou bien accompagnés.

L’astuce de Marine : faire refroidir la pâte avant de former les boules de cookies

Une fois que votre pâte à cookies est bien mélangée et que la texture est homogène, Marine recommande de la placer au réfrigérateur. Laissez-y votre mélange durant une heure environ, de manière à ce qu’il durcisse un peu. Cela facilitera ensuite la formation des boules de cookies. De quoi obtenir de beaux et harmonieux gâteaux, lorsqu’ils seront cuits.