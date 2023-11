Bon et pas cher : la recette des œufs en meurette

Plat traditionnel de Bourgogne, l'œuf meurette est lié à la recette du bœuf bourguignon. L'œuf poché, servi dans une sauce au vin rouge, est une astucieuse façon de réutiliser ses restes. Champion du monde amateur de l'œuf meurette, Thierry André nous propose sa recette gourmande.

Toute la région bourguignonne s'invite dans ce plat plein de saveurs. On y apprécie bien sûr la réduction de vin rouge, mais aussi tous les ingrédients qui font de l'œuf en meurette une recette incontournable de la table française. Avec Thierry André, découvrez comment préparer facilement l'œuf en meurette traditionnel.

Quels ingrédients pour notre œuf meurette ?

Pour préparer deux assiettes gourmandes d'œufs en meurette, Thierry utilise les ingrédients suivants :

- 4 œufs frais

- 125 g de lard fumé

- 1 litre de vin rouge

- petits oignons

- petits champignons

- persil plat

- croûtons

- beurre

- farine

- 200 grammes de bœuf bourguignon pour la sauce.

L'œuf meurette reste un plat économique, avec un coût inférieur à 10 € par personne.

Comment préparer les œufs meurette de Thierry ?

Avoir des restes de bœuf bourguignon est la solution idéale pour préparer les œufs meurette, car on profite de la sauce déjà prête.

Préparez votre garniture en faisant revenir séparément les champignons, les oignons et le lard fumé coupé en allumettes dans le beurre. Laissez-les égoutter sur un essuie-tout afin d'enlever le gras superflu.

Versez le vin rouge dans une casserole, enflammez-le pour éliminer l'alcool puis mettez à chauffer.

Pour pocher les œufs, cassez-les dans un ramequin et créez un tourbillon dans le vin chaud à l'aide d'une cuillère. Versez les œufs. La cuisson est rapide : deux minutes et trente secondes suffisent. Sortez les œufs pochés à l'aide d'une écumoire, déposez-les sur un essuie-tout et découpez délicatement les filaments au couteau pour leur donner une jolie forme en veillant bien à ne pas les éventrer.

Ensuite, sortez votre bœuf bourguignon réchauffé préalablement au four, retirez la viande et les légumes avant de filtrer le jus de cuisson. Mettez-le à chauffer à feu doux, ajoutez du vin et un peu de farine pour le faire épaissir.

Au moment de servir, dressez vos assiettes (assiettes creuses) en plaçant les œufs au centre, protégés par un cercle en métal. Disposez les petits oignons, les champignons, les lardons et des croûtons tout autour puis versez la sauce au vin délicatement avant de retirer le cercle et d'ajouter une feuille de persil pour la déco. C'est prêt !

L'astuce de Thierry André : le choix du vin

C'est au domaine viticole de son épouse que Thierry choisit le vin pour préparer ses plats bourguignons. Sur ses conseils, il opte pour un vin d'entrée de gamme, à la fois léger et fruité : un pinot noir. Inutile d'utiliser un grand cru pour la cuisson des œufs en meurette, réservez-le à la dégustation de vos convives !