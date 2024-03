Bon et pas cher : la recette des réconfortantes et indémodables chouquettes

Savoureuse et gourmande, la chouquette est aussi une pâtisserie économique. Pour préparer une bonne pâte à choux, il est important de respecter certaines règles. La consistance de la pâte est primordiale pour obtenir des chouquettes croustillantes.

Au petit-déjeuner, pour le dessert ou le goûter, la chouquette sait se faire apprécier tout au long de la journée. C’est une valeur sûre de la pâtisserie, qui permet de faire plaisir aux petits comme aux grands, pour un moindre coût. Pour réussir de belles chouquettes, découvrez la recette de Valérie.

Quels ingrédients pour nos chouquettes ?

-125 grammes d’eau

-125 grammes de lait

-Deux morceaux de sucre

-100 grammes de beurre

-Une pincée de sel

-150 grammes de farine

-Quatre œufs moyens

-Du sucre en grain

Pour une douzaine de chouquettes, il faut compter en moyenne 1,50 euro. En plus d'être savoureuse, cette recette est donc aussi économique.

Comment préparer les chouquettes ?

Commencez par faire préchauffer votre four à 180 degrés. Mettez ensuite le beurre - Valérie conseille d’en choisir du doux - l’eau, le lait, la pincée de sel et les deux morceaux de sucre dans une casserole. Faites chauffer le tout à feu moyen. Le mélange d’eau et de lait permet d'obtenir une pâte à choux bien moelleuse. Veillez à ne pas laisser votre préparation bouillir. Dès lors qu’elle frémit, vous pouvez couper le feu et ajouter la farine d'un seul coup. Remuez énergiquement, jusqu’à obtenir une boule de pâte, qui se détache de la casserole. Faites ensuite refroidir votre mélange, par exemple au batteur, puis incorporez les œufs un à un. Cela vous permet de surveiller la consistance de la pâte, de manière à ce qu’elle soit suffisamment souple, sans être trop liquide. Il ne vous reste plus qu’à former vos choux, à l’aide d’une poche à douille, sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Pour des chouquettes harmonieuses, l’important est de pocher des choux qui soient réguliers. Saupoudrez-les généreusement de sucre grain et enfournez pendant 25 minutes.

L’astuce de Valérie : décoller le chou et le soupeser pour vérifier la cuisson

Lors de la cuisson, vos chouquettes vont doubler de volume. Mais pour être certain que vos pâtisseries sont prêtes, une fois le temps de cuisson écoulé, Valérie a sa technique. Ouvrez le four et soulevez une chouquette. Si elle se décolle facilement et qu’elle est légère, cela signifie qu’elle est parfaitement cuite. Vous n’avez plus qu’à savourer le croustillant de ce dessert, qui disparaît souvent en une bouchée.