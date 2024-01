Bon et pas cher : la recette des savoureux gnocchis à l’italienne

Pour réussir un plat de gnocchis, vous avez besoin de pommes de terre et de farine. Du beurre et un peu de sauge suffisent pour réaliser une sauce onctueuse, prête en un rien de temps. Gemma vous propose une recette pour préparer de vrais gnocchis à l’italienne pour moins de quatre euros.

Ils plaisent aux petits comme aux grands, en plus d’être un repas copieux et économique. Les gnocchis, originaires d’Italie, font saliver à la simple évocation de leur nom. Découvrez la recette de Gemma, pour ravir les papilles de vos enfants comme celles de vos convives.

Quels ingrédients pour nos gnocchis ?

- 500 g de pommes de terre

- 125 g de farine

- 50 g de beurre

- quelques feuilles de sauge

- parmesan râpé

Comment préparer les gnocchis de Gemma ?

Pour commencer, il vous faut éplucher les pommes de terre et les faire cuire à la vapeur. Une fois cuites, passez-les au moulin à légumes pour en faire une purée et laissez-les tiédir. Pendant ce temps, disposez vos 125 g de farine sur une planche en bois et formez un puits. Mettez-y votre purée, une fois que celle-ci est suffisamment tiède, afin d’éviter qu’elle ne fasse cuire la farine. Travaillez votre mélange jusqu’à obtenir une pâte bien compacte.

Prenez ensuite une petite partie de cette pâte et roulez-la pour en faire un boudin assez long. Réitérez l’opération avec le restant de votre pâte, puis coupez vos boudins en petits morceaux, pour donner une forme à vos gnocchis.

Faites ensuite bouillir un grand volume d’eau salée et plongez-y vos gnocchis pour les cuire. Inutile de mettre un minuteur, vous saurez qu’ils sont cuits lorsqu’ils remontent à la surface.

Attaquez-vous ensuite à la sauce. Pour cela, rien de plus simple : il vous faut du beurre et de la sauge. Faites fondre le beurre dans une casserole et, lorsqu’il bout, ajoutez-y la sauge. Faites revenir le tout durant quelques minutes. Vous n’avez plus qu’à napper vos gnocchis de cette délicieuse sauce et à saupoudrer votre assiette de parmesan râpé.

L’astuce de Gemma : choisir des pommes de terre à la peau rouge

Ingrédient principal des gnocchis, les pommes de terre ont leur importance dans cette recette. Il faut donc bien les choisir. Gemma conseille de sélectionner une variété qui soit bien ferme et sèche et de privilégier celles qui ont la peau rouge. Pour réussir votre pâte à gnocchis, il vous faut des pommes de terre qui n’ont pas trop d’eau à l’intérieur et qui ne soient pas trop jeunes, c’est-à-dire qui ont été arrachées il y a plus de deux mois et conservées en intérieur, dans des caves par exemple. Les fameux gnocchis à l’italienne n’ont maintenant plus de secret pour vous.