Bon et pas cher : la recette du classique et onctueux éclair au chocolat

L’éclair au chocolat est l’une des plus célèbres pâtisseries françaises. C’est un dessert économique puisqu’il faut compter 1,50 euro par personne. Cette recette se réalise en trois temps : la pâte à chou, la ganache et le glaçage.

Ce classique de la pâtisserie française plaît aux petits comme aux grands. L’éclair au chocolat, en plus d’être savoureux, est également un dessert économique. Découvrez la recette de Maëva Lezaud, cheffe à domicile et animatrice d’ateliers culinaires à Saint-Jean-de-Luz, pour réaliser un éclair brillant, croustillant et onctueux.

Quels ingrédients pour notre éclair au chocolat ?

-70 grammes de farine

-50 grammes de beurre

-Deux oeufs

-270 grammes de crème liquide

-125 grammes d’eau

-50 grammes de sucre glace

-Une pincée de sel

-125 grammes de chocolat noir à 70 %

Pour réaliser quatre éclairs au chocolat, comptez en moyenne un budget d’1,50 euro par personne. Pratique pour se faire plaisir à petit prix.

Comment préparer l’éclair au chocolat ?

Pour commencer, il faut confectionner la pâte à chou de l’éclair. Pour cela, faites fondre le beurre dans l’eau avec une pincée de sel, jusqu’à ce que le mélange frémisse. Incorporez ensuite la farine, d’un seul coup, en laissant votre casserole sur le feu. Mélangez énergiquement à l’aide d’une spatule en bois, pour faire dessécher la préparation, jusqu’à obtenir une boule de pâte. Votre mélange est prêt lorsqu’il ne colle plus au fond de la casserole et que sa texture est bien lisse. Dans un bol, battez vos deux œufs ensemble et incorporez-les à votre pâte. Mélangez le tout à l’aide d’un robot jusqu’à obtenir une consistance souple et parfaitement homogène. Placez votre préparation dans une poche à douille ou, si vous n’en avez pas, dans un sac congélation pour lequel il faudra couper un coin, une fois rempli de pâte. Pochez ensuite la pâte à chou sur une plaque de cuisson. Vous pouvez prédéfinir le gabarit de vos éclairs pour qu’ils soient tous de la même longueur. Maëva recommande de les faire d’une quinzaine de centimètres. Enfournez le tout quarante minutes à 180 degrés.

La préparation de la ganache et du glaçage de votre éclair

Pendant ce temps, préparez la ganache pour garnir vos éclairs. Chauffez un tiers de la crème liquide et versez-la sur les deux tiers de votre chocolat, préalablement coupé en petits morceaux. Une fois le chocolat fondu, incorporez le restant de crème froide pour faire baisser en température le mélange. Remuez jusqu’à ce que votre ganache soit homogène. Réservez au réfrigérateur pendant au moins deux heures. Pour plus de légèreté, vous pouvez ensuite fouetter votre ganache à l’aide d’un batteur électrique.

Attaquez-vous ensuite au glaçage. Pour cela, mélangez au bain marie de l’eau, le sucre glace et le restant de chocolat. Faites chauffer jusqu’à ce que votre préparation soit lisse et brillante. Maintenez ensuite votre glaçage à température moyenne.

Lorsque vos choux sont cuits, laissez-les refroidir avant de les garnir avec votre ganache. Pour cela, faites trois trous sur la partie inférieure. Mettez votre ganache dans une poche à douille et introduisez le bout dans chacun des trous, de manière à remplir généreusement vos choux. Lorsque la ganache commence à ressortir, cela signifie que votre éclair est bien garni. Enlevez le surplus pour plus d'esthétisme. Plongez la tranche supérieure de votre éclair dans le glaçage, en faisant un mouvement de va-et-vient, et le tour est joué.

Vos éclairs au chocolat sont prêts. Maëva Lezaud conseille de les déguster rapidement, sans les mettre au réfrigérateur, afin que la pâte ne prenne pas l’humidité et conserve son côté croustillant.

L’astuce de Maëva : choisir un chocolat fort en cacao

Pour cette recette, Maëva recommande d’utiliser un chocolat noir avec une teneur en cacao d’au moins 70 %. C’est en effet le chocolat qui va donner le goût à la crème utilisée pour fourrer l’éclair. Plus le chocolat a une forte teneur en cacao, plus la pâtisserie sera puissante en goût et intense. Le chocolat du supermarché peut tout à fait faire l’affaire. Mais, pour ceux qui préfèrent un goût plus doux, il est aussi possible d’utiliser du chocolat au lait. Libre à chacun d’adapter la recette, selon ses envies.