Bon et pas cher : la recette du croque-monsieur au four

Gourmand, simple et rapide, le croque-monsieur est un sandwich chaud à la française qui plaît toujours. Il doit son nom à Michel Lunarca, patron du bistro parisien le Bel Âge au début du XXe siècle. Avec un croque-monsieur, on est sûr de faire plaisir aux grands comme aux petits !

Le croque-monsieur se prépare en quelques minutes, quelle que soit la variante choisie. Aude nous propose sa recette gourmande, à manger sur le pouce avec les doigts ou servi à l'assiette accompagné d'une salade verte.

Quels ingrédients pour notre croque-monsieur ?

Vrai modèle de simplicité culinaire, le croque-monsieur se prépare avec seulement quatre ingrédients faciles à trouver :

- du pain de mie

- des tranches de jambon cuit

- du fromage râpé (gruyère, emmental, comté ou n'importe quel fromage râpé qui fond et gratine)

- de la crème fraîche épaisse.

Le croque-monsieur est aussi économique que savoureux, avec un coût d'à peine plus d'un euro par personne.

Comment préparer le croque-monsieur avec la recette d'Aude ?

Commencez par préchauffer le four à 200°C puis coupez des tranches de pain de mie. Une épaisseur d'un centimètre environ garantit la tenue des croque-monsieur pour les manger facilement avec les doigts. Ils seront aussi gourmands sans être étouffants.

Mélangez ensuite la crème fraîche et le fromage râpé dans un bol puis étalez généreusement sur les tranches de pain du dessous. Découpez les tranches de jambon à la bonne taille et posez-les sur le pain en une simple ou double épaisseur selon vos goûts. Ajoutez une cuillerée de mélange crème/fromage sur le jambon pour ajouter du collant et maintenir l'ensemble en place. Enfin, posez une tranche de pain de mie et recouvrez-la d'une belle couche de crème/fromage.

Enfournez vos croque-monsieur pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien gratinés et dorés. Servez chaud, avec ou sans accompagnement.

Les astuces d'Aude : bien choisir ses produits

Pour des croque-monsieur toujours gourmands, Aude sélectionne ses produits avec soin. Elle achète son pain de mie en boulangerie artisanale plutôt qu'en grande surface. De même, elle choisit son jambon à la coupe en boucherie-charcuterie. Sur les conseils du commerçant, Aude opte pour des tranches épaisses qui donnent un vrai goût de jambon à ses sandwiches. De plus, le gras de la couenne doit être bien blanc et non pas jaune comme le rendent les gélifiants de conservation dans les produits industriels de mauvaise qualité.

Enfin, Aude privilégie la crème fraîche épaisse à la traditionnelle béchamel, car, à texture égale, elle permet une préparation plus rapide et plus gourmande.

L'anecdote : d'où vient le nom "croque-monsieur" ?

Un jour débordé, Michel Lucarna, bistrotier parisien au début du XXe siècle, aurait répondu "de l'homme ! du monsieur !" à ses clients qui demandaient ce que contenaient ces nouveaux sandwiches carrés : le croque-monsieur est né. Un siècle plus tard, il fait toujours notre bonheur gustatif, délicieusement régressif, à servir en toutes occasions. Bien sûr, aucune chair humaine à l'intérieur, mais du jambon ou n'importe quelle charcuterie qui supporte la cuisson !