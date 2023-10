Bon et pas cher : la recette du crumble pomme-poire

Pour préparer son crumble, elle choisit soigneusement la variété de pomme adéquate. Et elle s’y connaît. Son mari cultivait 22 variétés différentes dans les vergers de l’exploitation, aujourd’hui gérée par leurs deux fils. Elle se fournit donc directement chez elle et veille à ce que le fruit soit croquant, juteux, sucré et acidulé à la fois, avec un parfum prononcé qui donne du goût au dessert. Tous ces critères sont réunis dans les variétés opale, girouette, reine des reinettes, racine rouge… Pour varier les saveurs, Isabelle se rend chez un producteur local labellisé Agriculture Biologique qui propose des fruits de qualité en vente directe. Poires, prunes ou autres, à vous de choisir ! Cette association permet d'apporter un peu de jus à la préparation et de caraméliser légèrement le crumble.

On peut servir le crumble tout seul, car ce dessert savoureux se suffit à lui-même, ou l'agrémenter d'une boule de glace à la vanille pour créer un agréable chaud-froid. N'oubliez pas le jus de pommes artisanal (ou le cidre) !