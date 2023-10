Bon et pas cher : la recette du filet mignon au miel et coriandre

Pour un filet mignon toujours goûteux et tendre, Pascaline choisit sa viande avec soin auprès d'un éleveur de porcs, Antoine. Selon lui, les conditions d'élevage des animaux ont une forte influence sur la qualité de la viande. En effet, le cochon de batterie qui dispose d'à peine assez d'espace pour se mouvoir et qui est engraissé pour atteindre son poids d'abattage le plus vite possible fournit une viande trop grasse. Au contraire, courir en plein air plusieurs heures par jour aide l'animal à développer sa musculature et à éviter la graisse superflue. Ainsi, les filets mignons d'Antoine sont plutôt maigres pour de la viande de porc et donc meilleurs pour la santé des consommateurs.