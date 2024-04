Bon et pas cher: la recette du fin et délicat lieu jaune en papillote

Le lieu jaune est un poisson à la chair ferme mais délicate. Dix minutes au four suffisent pour cuire le lieu jaune en papillote. L’accompagnement et la sauce au beurre blanc ont leur importance pour sublimer ce poisson.

C’est un incontournable des tables bretonnes qui a su séduire bien au-delà de cette région. Le lieu jaune, avec sa chair blanche et délicate, n’a plus besoin de faire ses preuves. Encore faut-il savoir le cuisiner. Pour le réussir à coup sûr, découvrez la recette d’Isabelle.

Quels ingrédients pour notre lieu jaune ?

Pour réaliser les papillotes, il vous faut :

Un filet de lieu de 400 grammes

Une algue séchée (kombu royal)

Du citron

Une demie carotte

De l’huile d’olive

De la fleur de sel

Du poivre

Pour réaliser le beurre blanc, il vous faut :

125 grammes de beurre (doux et demi-sel à parts égales)

Une cuillère de crème fraîche

Cinq ou six échalotes, selon la taille

Du vin blanc sec

Un peu de vinaigre de cidre ou d’alcool

Du poivre

Pour la préparation des légumes, vous aurez besoin de :

Cinq pommes de terre moyennes

De la crème fraîche liquide

Du beurre demi sel

Du poivre

Trois carottes

Une cuillère à soupe de cassonade

Du sel

Du bouillon de volaille (en option)

Comment préparer le lieu jaune ?

Avant toute chose, sortez le beurre du réfrigérateur, pour qu’il soit à température ambiante, et faites chauffer votre four à 180 degrés, en chaleur tournante. Attaquez-vous maintenant à la préparation des légumes, en commençant par éplucher les carottes, les pommes de terre et les échalotes. Déposez votre algue dans un récipient et recouvrez-la d’eau bouillante pour la réhydrater. Laissez-la reposer pendant cinq minutes.

Coupez ensuite les pommes de terre et faites-les cuire à l’eau salée, ou à la vapeur. Une fois prêtes, écrasez-les avec un peu de beurre et de crème. Prenez ensuite une demi carotte et faites-en des lanières, par exemple à l’aide d’une râpe à légumes. Pour les autres, il vous suffit de les couper en bâtonnets. Dans une sauteuse, faites fondre un peu de beurre avec les trois quarts de votre cuillère de cassonade et ajoutez-y les carottes en bâtonnets. Mouillez votre préparation avec de l’eau, ou avec du bouillon si vous le souhaitez. Parsemez le tout de quelques noix de beurre, ainsi que du reste de cassonade, d’un peu de poivre et de sel, si vous n’avez pas mis de bouillon. Munissez-vous d’un papier cuisson et taillez-le à la forme de votre sauteuse. Pliez ensuite ce cercle en quatre et coupez-le au centre, de manière à former une cheminée. Posez ce papier sur les carottes et laissez-les cuire à feu moyen.

Attelez-vous ensuite à la préparation du beurre blanc. Commencez par émincer finement les échalotes, avant de les disposer dans une casserole et de les recouvrir de vin blanc. Ajoutez une cuillerée de vinaigre et laissez mijoter à feu doux, jusqu’à ce que le vin soit évaporé et les échalotes confites. Incorporez une cuillerée de crème fraîche, puis réduisez le feu au minimum. Ajoutez alors le beurre, petit à petit et en parcelles, tout en remuant. Laissez votre casserole sur le plus petit feu pendant que vous vous attelez à la préparation des papillotes.

Désarêtez le poisson puis coupez-le en deux filets de même taille. Placez une feuille d’algue sur un papier cuisson et posez dessus votre filet de poisson. Ajoutez-y un filet d’huile d’olive, un peu de fleur de sel et de poivre. Disposez quelques lanières de carottes et des demi rondelles de citron sur votre lieu, avant de fermer l’algue, puis la papillote. Enfournez le tout durant dix minutes. Soyez vigilant sur le temps de cuisson, pour éviter que la chair ne soit trop dure.

Une fois votre lieu jaune sorti du four, ôtez-le des papillotes de papier et dressez-le dans les assiettes, en gardant l’algue. Autour du poisson, servez l’écrasé de pommes de terre avec un peu de poivre, ainsi que les carottes glacées. Passez le beurre blanc au chinois, de manière à ne garder que le liquide - ou gardez le tout si le cœur vous en dit - et disposez la sauce dans un petit récipient, ou directement sur le poisson. Vous n’avez plus qu’à vous attabler.

L’astuce d’Isabelle : mettre une feuille d’algue sur le papier cuisson

Pour réaliser un poisson en papillote, une feuille de papier cuisson ou d'aluminium suffit amplement. Mais “pour garder la texture” et apporter “un petit goût iodé” au lieu jaune, Isabelle suggère d’y ajouter une feuille d’algue. Elle permet également de bien maintenir le poisson lors de la cuisson, et d’éviter que l’huile d’olive ne coule. Enfermé dans sa feuille d’algue, le lieu jaune va ainsi révéler toutes ses saveurs et sa finesse. De quoi le mettre en valeur et apporter une petite touche locale à cette recette bretonne.