Bon et pas cher : la recette du réconfortant chou farci, un incontournable de l’hiver

Savoureux et facile à préparer, le chou farci est l’un des plats favoris de l’hiver. Consistant, économique et bon pour la santé, ce classique de la cuisine n’a plus besoin de faire ses preuves. Pour régaler vos proches, découvrez la recette de Thibault.

Quels ingrédients pour notre chou farci ?

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour préparer un chou farci pour six personnes.

- Un gros chou frisé

- 450 grammes de chair à saucisse

- Un oignon blanc

- Une gousse d’ail

Comment préparer le chou farci ?

Pour cette recette, commencez par préparer votre chou. Retirez les premières feuilles, puis plongez le reste du chou dans l’eau bouillante pour le ramollir. Pour le mettre dans l’eau sans risquer de vous brûler, Thibault recommande de planter une fourchette dans le trognon du chou et de la laisser durant toute la durée de la cuisson, c’est-à-dire une vingtaine de minutes. Vous pouvez ajouter un fond de soupe à votre eau de cuisson, pour attendrir le chou, tout en lui donnant du goût.

Pendant ce temps, coupez l’ail et l’oignon, et mélangez le tout à l’aide d’un hachoir manuel. L’objectif ici est d’obtenir de petits morceaux, afin de pouvoir incorporer cette préparation à la farce. Mélangez ces ingrédients dans un grand récipient, de manière à avoir une chair bien homogène.

Une fois votre chou sorti de la casserole, égouttez-le et disposez-le sur une crépine de porc, qui servira pour l’assemblage. Détachez le cœur du chou et coupez-le en petits morceaux pour l’incorporer à la farce. Vous pouvez ensuite garnir votre chou de viande, en commençant au niveau du cœur, puis feuille après feuille. Refermez les feuilles au fur et à mesure, de manière à obtenir un chou compact. Repliez ensuite la crépine sur le chou pour faire tenir l’ensemble. N’hésitez pas à utiliser de la ficelle si nécessaire, pour un meilleur maintien.

Plongez votre chou farci dans une cocotte, en ajoutant du bouillon jusqu’à mi-hauteur, pour garantir une cuisson homogène. Laissez cuire à feu moyen pendant trente à quarante minutes. Vous pouvez ensuite sortir votre chou de la cocotte et le laisser refroidir quelques minutes, avant de le servir.

L’astuce de Thibault : ajouter du pain de mie pour obtenir plus de farce

450 grammes de viande suffisent pour préparer ce chou farci pour six personnes. Mais si vous craignez de manquer, ou que les plus gros estomacs aient encore faim après le repas, vous pouvez ajouter un peu de pain de mie à votre farce. Coupez-le en petits morceaux et incorporez-les à votre préparation. Imbibez le tout avec un peu de lait ou de bouillon, de manière à obtenir davantage de volume. Une fois le plat cuit, vos convives n’y verront que du feu.