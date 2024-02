Bon et pas cher : la recette du traditionnel et aérien soufflé au fromage

Le soufflé au fromage est un repas économique, avec un coût de moins de cinq euros par personne. Pour réussir cette recette, le choix du fromage a son importance. Une fois cuit, le soufflé doit se déguster immédiatement, avant qu’il ne perde son aspect aérien.

Il régale les yeux quand il respire dans le four, mais il séduit aussi les papilles une fois dans l’assiette. Savoureux et pas cher, le soufflé au fromage est un plat traditionnel de la cuisine, qui se transmet de génération en génération. Pour réaliser un soufflé doux comme un nuage, découvrez la recette de Martin.

Quels ingrédients pour notre soufflé au fromage ?

-180 grammes de fromage à pâte dure

-60 grammes de beurre

-30 grammes de farine

-30 centilitres de lait

-De la muscade

-Trois œufs

-Du sel

-Du poivre

Comment préparer le soufflé au fromage ?

Pour commencer, faites fondre le beurre dans une casserole, sans le laisser noircir. Ajoutez ensuite la farine, le lait, un peu de muscade, du sel et du poivre et mélangez jusqu’à obtenir une béchamel bien crémeuse. Comptez environ cinq minutes de cuisson. Pour être certain que votre sauce est prête, Martin recommande de se fier à la texture au dos de la cuillère. Si vous pouvez voir à travers la béchamel, cela veut dire qu’elle est à point. Incorporez ensuite le fromage râpé, préalablement choisi expressément pour le soufflé. Pour réussir votre plat, mieux vaut ne pas prendre un fromage trop affiné, qui pourrait huiler à la cuisson. Comme Martin, vous pouvez par exemple utiliser du Beaufort. Une fois le fromage intégré à votre béchamel, mélangez le tout pour obtenir une pâte homogène. Laissez ensuite la préparation refroidir, avant d’y incorporer trois jaunes d’œufs et de bien mêler l’ensemble. Attaquez-vous ensuite aux blancs d’œufs, qu’il faut monter en neige au robot ou à la main. Il est temps de beurrer les moules, puis de couler l’appareil dans les ramequins. Disposez vos soufflés sur une plaque, pour aider la chaleur à monter, et enfournez 25 à 30 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, attelez-vous à la préparation du reste de votre menu, par exemple d’une salade verte pour accompagner vos soufflés. Et pour cause, quand les soufflés sortent du four, il faut les déguster immédiatement, avant qu’ils ne retombent.

L’astuce de Martin : beurrer les moules de bas en haut

S’il paraît anecdotique, le beurrage des moules peut s’avérer décisif dans la réalisation de vos soufflés au fromage. Pour ce faire, Martin recommande d’utiliser un pinceau et de procéder de bas en haut. L’idée est d’obtenir des rainures, qui permettent ensuite au soufflé “de pousser le plus droit possible” lors de la cuisson, explique le cuisinier. Prenez le temps de répéter l’opération pour chacun des moules, et la beauté de vos soufflés pourrait bien vous attirer les compliments de vos convives.