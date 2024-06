Pour cette recette de farcis, il vous faut trois sortes de viandes et de légumes. Une fois hachée, la viande doit être bien assaisonnée pour apporter un maximum de saveurs au plat. La chair, extraite des légumes, est utile pour la préparation de la farce.

À peine sortis du four, ils sentent déjà bon la Provence. Avec leurs couleurs et leurs multiples saveurs, les farcis sont l’un des plats phares de l’été. Pour être certain de les réussir, découvrez la recette d’Annick, qui se transmet de génération en génération.

Quels ingrédients pour nos farcis ?

Quatre tomates

Quatre courgettes rondes

Quatre poivrons rouges, verts, jaunes

900 grammes de viandes hachées (bœuf, porc, veau)

Deux gousses d’ail

Deux oignons

Un peu de mie de pain

Un peu de lait

Une botte de persil

Deux œufs

Un peu de chapelure

Sel et poivre

Comptez en moyenne cinq euros par personne pour préparer ces farcis. Pour réduire les coûts, il est possible de remplacer une partie de la viande par un talon de jambon haché.

Comment préparer les farcis ?

Pour préparer les farcis, commencez par cuire les courgettes à la vapeur pendant dix minutes. Pendant ce temps, épluchez et hachez les oignons, l’ail et le persil. Dans un grand saladier, déposez les trois viandes, ainsi que les oignons, l’ail, le persil, du sel, du poivre et les deux œufs. Trempez la mie de pain dans du lait, puis ajoutez-la également dans le saladier. Mélangez le tout, à la main, jusqu’à ce que la préparation soit bien homogène.

Coupez maintenant les légumes en deux, videz l’intérieur et disposez-les dans un plat adapté à une cuisson au four. Garnissez ensuite les coques de légumes avec la farce, puis versez, par-dessus, un filet d’huile d’olive ainsi que la chapelure. Enfournez 40 minutes à 180 degrés. En cours de cuisson, ajoutez un peu d’eau dans le fond du plat, de manière à décoller les sucs et arrosez les légumes avec le jus. Une fois le temps écoulé, il ne vous reste plus qu’à présenter ce plat coloré à table et à déguster.

L’astuce d’Annick : utiliser la chair des légumes pour la farce

Avec Annick, rien ne se perd, tout se transforme. Dans cette recette qu’elle tient de sa grand-mère, notre cuisinière récupère la chair des légumes pour l’ajouter à sa farce. Après avoir vidé les tomates et les courgettes, Annick recommande de couper les chairs en petits morceaux, puis de les ajouter à la farce préalablement préparée. De quoi colorer la farce, tout en lui donnant encore un peu plus de saveurs.