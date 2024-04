Bon et pas cher : la recette traditionnelle du veau aux olives

Les herbes aromatiques sont importantes pour donner au veau ce goût inimitable. Cette recette nécessite de la patience puisqu’il faut laisser mijoter les ingrédients pendant près de quatre heures. Pour un plat réussi, il ne faut pas lésiner sur les olives.

Sa seule odeur suffit à ouvrir l’appétit. Le veau aux olives est un plat traditionnel et populaire, aussi délicieux que facile à préparer. Pour réussir la cuisson de ce repas convivial, découvrez la recette de Marco.

Quels ingrédients pour notre veau aux olives ?

800 grammes de veau

Des olives vertes

Un verre de vin rouge ou blanc

Un verre d'huile d'olive

Du concentré de tomates

Trois carottes

Un oignon

Des herbes aromatiques (thym, laurier)

Du sel et du poivre

En plus d’être un régal, ce plat est aussi économique puisqu’il faut compter moins de dix euros pour quatre personnes.

Comment préparer le veau aux olives ?

Émincez les oignons et faites-les caraméliser dans une casserole avec un peu d'huile d’olive. Ajoutez-y le veau, coupé en gros morceaux et saisissez-le à feu vif, de tous les côtés. Incorporez ensuite le vin, rouge ou blanc selon votre goût, ainsi que le sel, le poivre et les herbes aromatiques. Recouvrez la viande avec de l’eau chaude, avant d'ajouter le concentré de tomates, les carottes coupées en rondelles et les olives. Disposez quelques feuilles de laurier dans votre casserole et couvrez. Laissez mijoter à feu doux pendant environ quatre heures, pour que votre sauté de veau révèle toutes ses saveurs. Une fois prêt, servez-le avec des pâtes ou du riz et régalez-vous.

L’astuce de Marco : recouvrir le veau d’une eau bien chaude

C’est une étape qui paraît simple, pourtant elle a toute son importance. Une fois le veau saisi, il faut le recouvrir d’eau pour qu’il puisse mijoter par la suite. Mais attention, il faut que cette eau soit bien chaude. “C’est obligatoire”, assure Marco. Faites donc bouillir de l’eau avant de la verser dans votre casserole. Sans cela, la viande, qui est déjà à une température très élevée, “va se rétracter”, explique notre cuisinier. Il serait dommage de lui faire perdre de sa superbe pour une simple histoire d’eau.