Bon et pas cher : la traditionnelle et conviviale Morteau briochée

La saucisse de Morteau briochée est un plat convivial et économique, originaire de Franche-Comté. Pour réussir la pâte briochée, il est important de la laisser reposer suffisamment longtemps. La saucisse se cuit à l’eau, avant de passer au four une fois enroulée dans la pâte.

Tendre et ferme à la fois, la brioche de Morteau est un incontournable de la gastronomie franc-comtoise. Un mélange de saveurs qui évoque le terroir et les souvenirs d’enfance. Pour la réaliser à la perfection, découvrez la recette de Céline, qui se transmet de génération en génération.

Quels ingrédients pour notre Morteau briochée ?

Pour préparer une saucisse de Morteau briochée pour six personnes, il vous faut :

Une saucisse de Morteau

300 grammes de farine

Cinq grammes de sel

Vingt grammes de levure boulangère

Trois oeufs

120 grammes de beurre

Comptez en moyenne 11,50 euros pour préparer cette Morteau briochée, soit deux euros par personne. De quoi se faire plaisir sans se ruiner.

Comment préparer la Morteau briochée ?

Pour commencer, il vous faut préparer la pâte de votre brioche. Émiettez la levure boulangère et mélangez-la avec une cuillère à soupe d’eau tiède. Versez la farine et le sel dans un saladier. Ajoutez-y la levure de bière, en formant un petit puits au centre de votre appareil et mélangez le tout. Incorporez ensuite les œufs, un par un, ainsi que le beurre ramolli. Pétrissez la pâte, à la main, pendant au moins vingt minutes, puis laissez-la lever durant 45 minutes. Pour cette opération, laissez votre préparation dans un saladier recouvert d’un film transparent, à température ambiante. Une fois ce temps écoulé, pétrissez à nouveau la pâte pour chasser l’air, puis placez-la au frais durant deux heures.

Pendant ce temps, faites cuire la saucisse de Morteau. Plongez-la dans une grande casserole d’eau froide et laissez-la cuire 35 minutes. Commencez par mettre le feu vif, puis baissez-le lorsque l’eau bout. Une fois la cuisson terminée, sortez la saucisse de l’eau.

Sortez votre pâte du frigo et étalez-la. Placez la saucisse de Morteau au milieu et enroulez la pâte autour. Disposez votre préparation dans un moule à cake et patientez une heure, pour que la pâte lève à nouveau, cette fois-ci à température ambiante. Badigeonnez ensuite votre Morteau briochée avec du jaune d’œuf, avant d’enfourner pendant 35 minutes à 180 degrés. Vous n’avez plus qu’à trancher quelques morceaux et partager ce bon plat du terroir avec qui vous voudrez.

L’astuce de Céline : piquer la saucisse après la cuisson

Si le réflexe peut être de piquer la saucisse avant la cuisson, cette pratique n’est pas conseillée pour la Morteau. Piquer avant “enlève le goût”, assure Céline. Notre cuisinière plante en revanche la pointe de son couteau dans la saucisse, une fois la cuisson terminée. Cela permet de retirer l’excédent d’eau, de manière à ne pas imbiber la pâte briochée. Vous pouvez également enrouler la Morteau dans un essuie-tout, pour être sûr qu’elle ne vienne pas détremper votre brioche. Une petite astuce qui peut nettement améliorer le goût de votre plat.