Bon et pas cher : le traditionnel et incontournable gigot d’agneau de Pâques

Le gigot d’agneau, venu des Alpes, se cuisine traditionnellement au moment de Pâques. La préparation de la farce a son importance, pour donner encore plus de saveurs à la viande. La cuisson, qui dure environ 45 minutes, s’effectue en deux temps.

Comme les œufs en chocolat, le gigot d’agneau est, lui aussi, la star de Pâques. Accompagné de pommes de terre ou de légumes de saison, c’est un repas convivial et économique. Pour réaliser un délicieux gigot d’agneau à la provençale, et ravir les papilles de vos convives, découvrez la recette de Laurie.

Quels ingrédients pour notre gigot d’agneau ?

-Un gigot désossé

-Deux gousses d’ail

-Des herbes de Provence

-De l’huile d’olive

-Quatre champignons de Paris

-Un oignon

En plus de ces ingrédients, vous aurez aussi besoin de ficelle. Avec cette recette, vous pouvez vous faire plaisir à moindre coût, puisqu’il faut compter moins de huit euros par personne.

Comment préparer le gigot d’agneau ?

Avant toute chose, il vous faut préparer la farce qui viendra garnir votre gigot. Hachez l’ail et ajoutez-y les herbes de Provence et un peu d’huile d’olive. Cette préparation donnera à votre viande un goût encore plus savoureux. Placez votre gigot désossé dans un plat et garnissez-le de votre farce. N'hésitez pas à réaliser cette étape directement avec les mains. Ficelez ensuite votre viande, avant de saler et de la recouvrir d’un généreux filet d’huile d’olive. Faites revenir les champignons et les oignons émincés à la poêle et disposez le tout sur votre gigot. De quoi apporter un goût caramélisé à votre viande. Enfournez le tout à 220 degrés durant quinze minutes, puis baissez à 180 degrés et laissez cuire encore trente minutes. Pendant ce temps, vous pouvez préparer l’accompagnement. Pour cela, vous aurez besoin de deux courgettes, deux carottes, deux panais et un oignon. Coupez les légumes en lamelles et faites les revenir à la poêle avec de l’huile d’olive. Si les légumes ne vous enchantent guère, vous pouvez choisir de les remplacer par des pommes de terre. Une fois votre gigot sorti du four, disposez-le dans un plat et entourez-le de l’accompagnement choisi. Vous n’avez plus qu’à servir et vous régaler.

L’astuce de Laurie : bien serrer la ficelle qui entoure le gigot

Elle peut paraître anodine, pourtant l’étape du ficelage est la plus technique de cette recette. Et pour cause, c’est ce qui va permettre à votre viande de bien se tenir à la cuisson. Pour se faire, Laurie a son astuce : il faut “bien serrer”, dit-elle. Munissez-vous de votre ficelle et réalisez plusieurs liens autour de votre viande. Pour être certain que la ficelle ne lâche pas lorsque la viande sera au four, “il faut faire un double nœud à la première ganse”, précise Laurie. Vous voilà assurés que votre farce ne s’échappera pas du gigot au cours de la cuisson.