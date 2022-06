Forte chaleur : le vrai du faux sur ce qu'il faut boire et manger

Lors d'une canicule, il est judicieux d'aborder une alimentation aqueuse, riche en vitamines et oligo-éléments. L'être humain le fait d'ailleurs naturellement. Il se tourne toujours vers des aliments dit "légers" comme les fruits et les légumes. Mais quel est le fruit ou le légume le plus hydratant ? Le docteur Lacuisse-Chabot répond sans hésiter : la pastèque.

Mais attention, si cette période de fortes chaleurs dure, il ne faudra pas uniquement se nourrir de crudités... Une alimentation à base de légumes crus entraîne sur le long terme "des problèmes de transit chez 95% des individus". Le docteur Lacuisse-Chabot conseille de manger froid des légumes déjà cuits, comme les poivrons ou les aubergines. C'est très courant dans les pays chauds du Maghreb. Par exemple, dans la salade niçoise, nous mangeons des haricots verts froids, mais qui ont été cuits au préalable.