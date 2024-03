Cassoulet vegan : voici comment cuisiner le traditionnel plat du sud-ouest sans viande

Le cassoulet peut être revisité pour plaire à tous les régimes alimentaires. Pour être certain que votre plat soit vegan, la préparation des haricots et de la sauce a son importance. Du tofu, de l’émincé et des saucisses végétales peuvent convenir en remplacement de la viande.

C’est l’un des plats phares du sud-ouest qui fait partie des fiertés de la gastronomie française. Le cassoulet, s’il s’impose dans les assiettes de génération en génération, rencontre aujourd’hui quelques réticents. Composé en grande partie de viande, ce plat ne ravit en effet pas les vegan. Pas de panique, des solutions existent. Voici notre alternative sans viande au cassoulet traditionnel.

Quels ingrédients pour préparer un cassoulet vegan ?

Pour préparer le cassoulet vegan pour quatre personnes, il vous faut 400 grammes de haricots blancs secs, trois carottes, deux oignons jaunes, 50 millilitres d’huile d’olive, une feuille de laurier, trois gousses d’ail, 100 grammes de concentré de tomate et un cube de bouillon de légumes. En lieu et place de la viande, il vous faut du tofu fumé, 200 grammes d’émincé végétal et quatre saucisses végétales.

Comment préparer un cassoulet vegan ?

Commencez par faire tremper les haricots blancs dans l’eau, la veille du jour de votre repas. Le jour venu, rincez les haricots à l’eau claire et faites les cuire à l’eau, à feu moyen, dans une grande cocotte ou à la vapeur. Ajoutez votre feuille de laurier et laissez cuire jusqu’à ce que les haricots soient tendres. Pendant ce temps, épluchez vos carottes et émincez-les. Hachez les oignons et l’ail et faites revenir l’ensemble dans une cocotte avec un peu d‘huile d’olive. Vous pouvez directement les incorporer à vos haricots blancs, si vous avez opté pour une cuisson à l’eau.

Mélangez les ingrédients et laissez cuire à feu doux. Dans une autre casserole, faites chauffer 500 millilitres d’eau et ajoutez le concentré de tomate et le cube de bouillon de légumes, lorsqu’elle est tiède. Vous pouvez ensuite verser ce coulis de tomate dans la cocotte, lorsque les légumes ont absorbé la majeure partie de l’eau. Salez, poivrez et laissez mijoter durant une quinzaine de minutes à feu moyen. Préchauffez votre four à 150 degrés, de manière à gagner du temps par la suite.

Faites revenir à la poêle le tofu fumé, les saucisses et l’émincé végétal jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Versez ensuite le contenu de votre cocotte dans un plat en terre cuite et ajoutez-y le tofu, les saucisses et l’émincé végétal, en prenant soin de les répartir équitablement dans l’ensemble du plat et de bien les mélanger au reste des ingrédients. Enfournez pendant une petite heure, en veillant à casser une à deux fois la croûte qui se forme au cours de la cuisson. Une fois votre plat sorti du four, vous n’avez plus qu’à le poser sur la table pour ouvrir l’appétit de vos convives.

Plusieurs alternatives à la viande

On trouve de la poitrine de porc, du canard et des saucisses de Toulouse dans le cassoulet traditionnel. Pour cette recette vegan, nous vous proposons plusieurs alternatives à la viande. Libre à vous de n'utiliser qu’une ou deux d‘entre elles, selon vos goûts. Quoi qu’il en soit, vous pourrez trouver ces aliments dans des supermarchés ou des épiceries bio. De plus en plus de marques en commercialisent aujourd’hui, ce qui ouvre le champ des possibles. Et si vous n’êtes pas friands de ces alternatives à la viande, vous pouvez également faire le choix d’ajouter à votre cassoulet davantage de légumes, comme des navets, des pommes de terre ou du céleri.