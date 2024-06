De la classe des polyphénols, les flavonoïdes sont de puissants antioxydants qui donnent aux végétaux leurs teintes brunes, rouges et bleues. Les 8000 flavonoïdes présents dans la nature regroupent des aliments de tous les jours. Considérés comme bénéfiques pour la santé, certains sont à inscrire au menu le plus souvent possible.

Manger cinq fruits et légumes par jour, un pari impossible ? Mise en place en 2001, cette recommandation du Programme National Nutrition Santé n’est pas forcément respectée par les consommateurs. Selon le sondage OpinionWay – Smartway menée en novembre 2023, 53 % des Français considèrent ce conseil comme une source de frustration, notamment à cause de la hausse des prix.

Et pourtant, certains fruits et légumes particulièrement riches en flavonoïdes se révèlent bénéfiques pour la santé. Si vous devez faire des choix chez le primeur ou au supermarché, il vaut mieux sélectionner ces variétés afin de les consommer régulièrement.

Quels sont les bénéfices des flavonoïdes sur la santé ?

Découverts en 1936 par le biochimiste hongrois Albert Szent-Györgyi, Prix Nobel de physiologie en 1937, qui a aussi découvert la vitamine C, les flavonoïdes sont réputés pour leurs propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antitumorales.

Ils ont fait l’objet de différentes recherches. Une étude menée en 2019 par des scientifiques danois démontre que la consommation de fruits et légumes réduit le risque de maladies cardiovasculaires, de cancers et de mortalité toutes causes confondues. Cela est dû en partie aux flavonoïdes relève les travaux.

Publiée en 2021, une étude américaine montre également les bienfaits de ces antioxydants sur la santé en réduisant le déclin cognitif. Les flavonoïdes protègent du vieillissement cellulaire. On leur reconnaît d’autres bienfaits comme renforcer le système immunitaire, abaisser le taux de mauvais cholestérol et améliorer la circulation sanguine.

Les fruits et légumes à consommer régulièrement

Vous aimez les agrumes ? Cela tombe bien puisqu’ils permettent de faire le plein de flavonoïdes. Très bien pourvu, le citron en possède dans son fruit, son écorce, son jus, sa pulpe et jusque dans la peau blanche entre ses quartiers.

Pour ceux qui préfèrent les fruits rouges, rien de tel que les myrtilles et les cassis. On peut aussi trouver des antioxydants dans les fraises et le raisin. Les pommes contiennent surtout de la quercétine, un flavonoïde aux propriétés anticancers. Pour prévenir les cancers du sein, colorectaux et du poumon, il est conseillé de manger une pomme ou de boire un jus de pomme au moins une fois par jour.

Côté légumes, les épinards, les brocolis, les échalotes et les oignons (rouges et jaunes) sont conseillés pour leur haute teneur en flavonoïdes. N’hésitez pas à croquer dans la peau des tomates bio, car elle en contient 98 %.

Au niveau des légumineuses, vous pouvez consommer sans modération des haricots noirs et blancs, ainsi que des produits à base de soja comme le tofu. En plus de réduire le risque de maladies cardiovasculaires, ce dernier réduit la fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur chez la femme ménopausée.

Cacao, thé vert, café, vin rouge : les autres aliments riches en flavonoïdes

Les amateurs de café, de thé vert et/ou de vin rouge peuvent se réjouir. Ces différentes boissons contiennent des flavonoïdes. Le thé vert se révèle incontournable : un tiers de la matière sèche de ses feuilles en est composé. Une consommation quotidienne réduit le risque d’inflammation et de maladies chroniques.

Les gourmands prendront encore plus de plaisir à savourer du cacao puisqu’il est deux à trois plus élevé en flavonoïde que le thé vert. Il faut surtout jeter son dévolu sur le chocolat riche en cacao (plus de 70 %) pour tirer des bénéfices sur sa santé.