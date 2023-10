Champignons : comment les préparer pour ne pas s'empoisonner ?

Avant de tester de nouvelles recettes, ne ramassez uniquement les variétés que vous connaissez : les librairies recèlent d’ouvrages illustrés pour identifier, cueillir et cuisiner les champignons. Si le doute subsiste, faites contrôler votre panier à un pharmacien ou un mycologue. On n’oublie pas non plus que certaines variétés de champignons ont des faux amis, comme la girolle et le clitocybe illusoire, le cèpe et le bolet de Satan, ou encore le rosé des prés et l’agaric jaunissant. De retour à la maison, prenez soin de conserver vos champignons frais au réfrigérateur, dans le bac à légumes, par exemple, et de les manger au maximum sous 48 heures. Avant de les cuire, ne les passez pas sous le robinet pour éviter qu’ils se gorgent d’eau, nettoyez-les plutôt avec une brosse ou une serviette humide. S’ils sont trop terreux, utilisez de l’eau citronnée pour un nettoyage plus efficace. Pour rappel, l’Anses recommande de ne pas consommer plus de 150 à 200 grammes de champignons frais par adulte et par semaine. Si l’un de vos champignons présente des signes d'altération, ne le mangez pas.