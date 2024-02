Chandeleur : comment préparer des crêpes sans gluten et sans lactose

Le régime particulier des intolérants au gluten et au lactose les prive de la recette traditionnelle des crêpes. Des parades culinaires existent afin de ne pas se priver pendant la Chandeleur. Il suffit de remplacer les ingrédients phares, à savoir le lait de vache et la farine de blé, par des alternatives végétales.

Maux de ventre, diarrhée, ballonnement… autant de symptômes qui peuvent être évités grâce aux régimes "sans". Aussi connue sous le nom de maladie cœliaque, l’allergie au gluten est une réaction auto-immune au gluten, une protéine que l’on retrouve dans le blé, l’orge et le seigle. Selon l’Agence Française des intolérants au gluten, elle concerne 1 à 3 % de la population dans l’Hexagone.

De son côté, l’intolérance au lactose résulte d’une incapacité à digérer le lactose, un sucre présent dans le lait et les produits laitiers. 30 à 50 % des adultes ont une digestion incomplète à cause du lactose. Autant dire que les crêpes sans lait de vache et sans farine de blé sont les bienvenues.

Par quoi peut-on remplacer le lait et la farine dans les crêpes ?

Pour ceux qui souhaitent bannir le lait de vache de la pâte, il y a plusieurs substituts. Les laits végétaux comme le lait d’avoine, de soja, d’amande, de coco ou de riz font très bien l’affaire. Cependant, ils ont tendance à modifier le goût initial de la préparation.

Particulièrement sucré, le lait de riz peut être dilué dans un peu d’eau. Afin de ne pas dénaturer le goût, le plus simple reste de se tourner vers le lait sans lactose.

Très facile à remplacer, la farine de blé peut se faire concurrencer par la farine de riz, de maïs, de sarrasin ou de châtaigne – même si particulièrement absorbante, cette dernière nécessite davantage de liquide.

Deux recettes de crêpes sans lactose ni gluten pour six personnes

Dans un saladier, on commence par mélanger 230 grammes de farine de riz complet, deux cuillères à soupe de sucre, quatre œufs et deux cuillères à soupe d’huile végétale. Mélangez ensuite avec un fouet en ajoutant progressivement les 50 cl de lait végétal jusqu’à obtenir une pâte lisse et sans grumeaux.

L’autre manière de faire consiste à battre trois œufs dans un saladier avec trois cuillères à soupe de sucre et deux cuillères à soupe d’huile d’olive. Puis, on ajoute 250 grammes de farine de riz complet avant de bien mélanger. Délayez la pâte petit à petit avec 50 cl de lait végétal.

Une autre recette sans œufs pour les allergiques

Incontournables dans ce genre de préparation, les œufs ont la particularité de lier la pâte. Les personnes allergiques aux œufs peuvent toutefois les remplacer par la fécule de maïs ou de pomme de terre. Prévoyez environ 60 grammes pour régaler quatre personnes.

Avec ou sans œufs, il est important de laisser reposer la pâte environ une heure quelle que soit la recette. Pour la cuisson, on utilise volontiers de l’huile végétale (pépin de raisin, arachide, olive, colza…).