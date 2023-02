Chandeleur : le meilleur crêpier de France vous livre les secrets de sa recette

Propriétaire de la crêperie L’Armen, à la pointe du Raz, à Plogoff (Finistère), le "Lionel Messi" du billig (nom donné à la crêpière traditionnelle bretonne) a décroché le titre de meilleur crêpier de France - et donc du monde ! - en 2020. Sa recette, il la tient de sa mère, qui était elle-même à la tête de crêperies en Bretagne.

À l'entendre, pour réaliser de bonnes crêpes, il n’y a pas de mystère, c’est la qualité des ingrédients utilisés dans la préparation qui fait la différence. "Idéalement, il faut prendre des œufs fermiers, du lait frais et, si possible, de la farine de moulin", résume le chef de 35 ans. Direction la cuisine, on enfile le tablier et on sort les poêles du placard !