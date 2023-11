Châtaignes : trois techniques de conservation efficaces

Selon la région et la météo, la châtaigne se récolte de septembre à novembre. Il ne faut pas confondre ce fruit délicieux du Castanea Sativa (châtaignier) avec celui de l'Aesculus Hippocastanum (marronnier d'Inde), non comestible. Bien conservée, la châtaigne se garde facilement plusieurs mois ou années pour être dégustée telle quelle ou cuisinée.

La châtaigne est la star de l'automne. On aime la manger grillée, en confiture, en marron glacé… Entière, concassée ou en farine, elle s'utilise aussi volontiers pour parfumer les plats, les veloutés, les gâteaux… On peut la conserver légèrement déshydratée, congelée ou en bocaux pendant plusieurs mois, à condition de suivre les étapes de préparation.

Pourquoi trier les châtaignes après la récolte ?

Dès votre retour à la maison, sortez toutes les châtaignes des bogues piquantes et faites un premier tri grossier. Vous éliminerez ainsi toutes celles qui présentent des trous, qui sont molles, anormalement légères ou visiblement pourries.

Plongez les autres dans une grande bassine d'eau en prévoyant environ deux volumes d'eau pour un de fruits. Toutes celles qui remontent à la surface et flottent doivent être jetées, car elles sont véreuses, pourries et/ou vides. Laissez tremper pendant sept à neuf jours en changeant l'eau tous les jours et en jetant toutes les châtaignes qui flottent. Ce bain permet d'enlever les fruits abîmés et de tuer les vers restants.

Ensuite, étalez les châtaignes sur une surface plane et sèche dans un espace bien aéré. Laissez-les sécher durant neuf ou dix jours en les retournant régulièrement et en jetant les fruits qui noircissent et/ou ramollissent.

Comment conserver les châtaignes à l'air libre ?

Après cette double phase de tri des châtaignes, vous pouvez les placer dans des cagettes, dans un espace frais et aéré, et venir les brasser de temps en temps. Grâce à cette méthode de conservation, vous pourrez consommer les châtaignes à votre guise jusqu'à la fin de l'hiver.

Comment congeler les châtaignes ?

La châtaigne se conserve très bien au congélateur pendant plusieurs mois, épluchée ou non selon vos intentions de cuisine, après la double phase de tri.

Si vous prévoyez de consommer des châtaignes grillées, vous pouvez les congeler telles quelles, dans un contenant fermé (boîte, sac congélation…). Il suffit de pratiquer une petite incision sur la partie bombée de la coque avec un couteau pour que la châtaigne soit déjà prête à être cuite (sinon, elle explose à la chaleur).

Pour toutes les autres préparations culinaires, il est préférable d'éplucher la châtaigne avant de la congeler. La peau est dure alors, on ébouillante le fruit afin de l'enlever plus facilement. Pour cela, incisez les coques sur la partie bombée, portez à ébullition une casserole d'eau et ajoutez les châtaignes pendant cinq minutes. Une fois refroidies, vous pourrez retirer aisément la coque et la peau (très amère), avant de congeler vos fruits.

Comment conserver les châtaignes en bocaux ?

La mise en bocaux sous vide permet de conserver vos châtaignes jusqu'à cinq ans.

Toujours après la phase de tri par trempage et séchage pour éliminer les fruits abîmés, ébouillantez vos châtaignes incisées durant cinq minutes et épluchez-les de façon à retirer la coque et la peau. Placez-les ensuite dans des bocaux et ajoutez deux cuillères à soupe d'eau par bocal. Fermez-les avec une rondelle en caoutchouc neuve ou le système de mise sous vide adéquat puis, sans attendre, stérilisez-les à 100°C pendant 1 h 30 environ.