Choucroute vegan : voici comment cuisiner le traditionnel repas alsacien sans viande

Pour une choucroute vegan, faites cuire du chou fermenté assaisonné de baies et de condiments. Vous pouvez cuire des pommes de terre et des carottes pour accompagner votre choucroute. Les saucisses vegan au seitan et le tofu griffé sont une bonne alternative à la viande pour cette recette.

C’est l’un des plats phares de l’hiver. Réconfortante et savoureuse, la choucroute alsacienne n’a plus besoin de faire ses preuves. Mais ce repas, gourmand en viande, n’est pas du goût de tous à l’heure où les régimes alimentaires se diversifient de plus en plus. Voici notre recette pour transformer la fameuse choucroute en une version vegan.

Comment cuire le chou ?

Le chou est l’élément principal de la choucroute. Si vous pouvez acheter de la choucroute toute prête en grande surface ou chez le traiteur, elle ne sera sans doute pas vegan. C’est pourquoi il vous faut réaliser cette première étape en toute autonomie. Vous pouvez néanmoins trouver du chou fermenté, souvent en bocal, dans les supermarchés ou les magasins bio. Pour commencer, rincez votre choucroute à l’eau à l’aide d’une passoire, jusqu’à ôter le goût de sel. Puis, essorez-la en la serrant entre vos mains, de manière à enlever toute l’eau.

Dans une grande casserole, faites chauffer un fond d’huile d’olive à feu moyen. Émincez un oignon et versez-le dans votre contenant. Ajoutez-y la choucroute lorsque l’oignon commence tout juste à dorer. Incorporez ensuite un verre de vin blanc, un litre d’eau, un cube de bouillon de légume, un clou de girofle, cinq baies de genièvre, une feuille de laurier, quelques grains de poivre et deux gousses d’ail à votre préparation. Couvrez votre casserole et laissez cuire à feu doux. Laissez mijoter environ une heure, tout en remuant régulièrement pour éviter que le mélange accroche au fond de la casserole.

Vous pouvez aussi choisir de fermenter votre chou vous-même, dans un bocal. Mais pour cela, il faudra vous y prendre bien en amont, car la fermentation nécessite au minimum trois semaines de repos.

Des alternatives à la viande

Une fois votre choucroute cuite, il faut la garnir. Vous pouvez la servir avec des pommes de terre cuites à l’eau, comme dans la traditionnelle recette alsacienne. Pour plus de légumes et de couleurs, il est aussi possible d’ajouter des carottes coupées en lamelles et cuites dans l’eau, par exemple avec les pommes de terre. En lieu et place de la viande, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez trouver des saucisses vegan directement au supermarché, à cuire à la poêle avec de l’huile d’olive. Elles sont généralement composées de seitan, de soja ou d’un mélange de légumes. Pour remplacer la poitrine fumée, vous pouvez opter pour du tofu fumé. Coupez-le en allumettes et faites-le dorer à la poêle avec un peu d’huile d’olive. Il ne vous reste plus qu’à servir votre choucroute, garantie sans produits d’origine animale.