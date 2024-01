Cinq recettes de fondues originales pour changer de la traditionnelle fondue savoyarde

Toujours avec du fromage en ingrédient principal, la fondue de potiron et la fondue piémontaise sont des alternatives originales à la fondue savoyarde. À base de viande et de poisson, la fondue indienne et la vietnamienne sont des recettes conviviales avec une pointe d’exotisme. Pour une version plus légère, mais tout aussi savoureuse, vous pouvez opter pour une fondue chinoise végétarienne.

C’est la pleine saison du fromage fondu et de ses repas conviviaux. Mais, à force d’en manger, on peut avoir envie de changer de la traditionnelle raclette ou de la fondue savoyarde. Voici cinq recettes de fondues originales pour vous donner des idées alternatives.

La fondue de potiron

Voici ici une recette avec un contenant comestible. En effet, le potiron vous servira ici de récipient pour y tremper vos morceaux de pains. Pour réaliser une fondue de potiron, il vous faut une courge du même nom, de l’emmental, du Beaufort, de l’Abondance et du vin blanc. Commencez par ouvrir votre potiron par le haut en formant un chapeau autour du pédoncule, et videz-le de sa chair et de ses graines. Coupez ensuite vos fromages en dés et déposez-les dans le trou formé à l’intérieur du potiron. Ajoutez-y 20 cl de vin blanc environ et enfournez pendant une à deux heures. Vous n’avez plus qu’à déguster en trempant des morceaux de pain dans le fromage, qui aura pris un subtil goût de courge. Vous pouvez même goûter un peu de potiron en fin de repas, s’il vous reste une petite place.

La fondue indienne

Nul doute que cette fondue indienne saura ravir les papilles de vos convives avec ses multiples saveurs. Pas de pain pour tremper, mais du poulet et du saumon qu’il vous faudra couper en petits cubes avant de les servir. Vous pouvez choisir de les précuire en amont, ou laisser à chacun le soin de décider de sa cuisson dans le caquelon. Attaquez-vous ensuite à la préparation du bouillon en faisant revenir de l’ail avec des cacahuètes préalablement mixées, du curry, du sucre et du garam masala. Ajoutez-y un bouillon de volaille et environ 50 cl de lait de coco. Portez le tout à ébullition puis laissez la crème épaissir à feu doux durant 20 à 30 minutes. Ôtez du feu lorsque la texture est onctueuse et homogène. Vous n’avez plus qu’à verser ce bouillon dans le caquelon et y tremper la viande et le poisson. Vous pouvez choisir d’accompagner ce plat avec du riz, par exemple.

La fondue vietnamienne

Toute aussi conviviale que les autres, la fondue vietnamienne est néanmoins un peu différente puisque le bouillon s’apparente ici davantage à une soupe. Pour le réaliser, il vous faut du gingembre, un bâton de citronnelle, des graines de cardamome, un bouillon de bœuf, de la sauce soja et du jus de citron. Faites chauffer le tout à feu moyen durant une vingtaine de minutes, en y ajoutant un peu de poivre. Parallèlement, il vous faut réaliser des rouleaux. Par exemple avec du poivron, de l’oignon, de la coriandre et des pousses de soja. Une fois vos ingrédients coupés en fines tranches, disposez-les dans des feuilles de chou chinois et roulez-les en essayant de bien fermer les extrémités. Coupez ensuite de fines tranches de bœuf, qui pourront être trempées dans votre bouillon dans le caquelon, tout comme vos rouleaux. Votre bouillon pourra aussi être savouré à la manière d’une soupe, pour ceux qui le souhaitent.

La fondue piémontaise

Tout comme la fondue savoyarde, la piémontaise est gourmande en fromage. Pour la réaliser, il vous faut du fromage Fontina coupé en dés. Chauffez ensuite le fromage et 30 cl de lait environ, au bain marie. Ajoutez-y 40 g de beurre et mélangez jusqu’à ce que le fromage soit totalement fondu. Incorporez quatre jaunes d’œufs, tout en continuant à mélanger. Mettez-y un peu de poivre et le tour est joué. Vous n’avez plus qu’à verser le tout dans votre caquelon et dégustez votre préparation en y trempant des morceaux de pain.

La fondue chinoise végétarienne

Pour cette fondue végétarienne, il vous faut d’abord préparer des légumes en fines lamelles : du chou, des poireaux, des champignons. Coupez également du tofu en petits dés. Concernant le bouillon, il vous faut du citron, de la sauce soja et des graines de sésame. Mélangez le tout afin d’obtenir une préparation homogène et ajoutez-y de l’eau et du bouillon de légumes. Vous pouvez ensuite transvaser votre bouillon dans le caquelon et y tremper vos légumes.

Et pour les plus gourmands, pensez à plonger des fruits dans une fondue de chocolat pour le dessert.