Cinq recettes de Noël simples à réaliser avec un Airfryer

>Un Airfryer est un appareil de cuisson permettant de réaliser de délicieuses recettes tout en limitant la quantité de matières grasses. >Certaines machines disposent de deux zones de cuisson indépendantes. >Entrées, plats et dessert, voici une liste de recettes faciles à réaliser pour Noël.

À Noël, il y a tout un tas de choses à organiser et de nombreux plats à préparer. Pour que ce soit bon et frais, on attend généralement le dernier moment pour se mettre en cuisine. C’est là que l’Airfryer, autrement dit la friteuse à air, fait son entrée ! Elle permet aux cuistots de gagner du temps sur la cuisson et le nettoyage, tout en limitant les matières grasses et les odeurs dans la pièce ! Si vous avez l’appareil à la maison, voici cinq recettes faciles à réaliser pour Noël.

Des avocats farcis

Pour une entrée originale à concocter en moins de quinze minutes, nous vous recommandons les avocats farcis ! Sur une base de quatre convives, coupez deux avocats et retirez la chair. Mixez-la avec un peu de viande hachée ou de jambon, au choix, une tomate coupée en morceaux, un œuf, de la mozzarella, du sel et du poivre. Remplissez les coques de l’avocat avec la préparation et enfournez-les douze minutes à 160°.

Des crevettes à l’ail et au citron

Pour changer des traditionnelles crevettes à la mayonnaise, pourquoi ne pas opter pour une recette plus originale ? Dans un bol, mélangez 250 g de crustacés à de l’ail émincé (une gousse suffit), une cuillère à soupe d’huile d’olive, du sel et du poivre. Placez-les cinq à six minutes dans l’Airfryer, dans lequel vous disposez les quartiers de citron. À déguster tiède ou chaud.

Des beignets de courgettes

Pour allier plaisir et bonne conscience, les beignets de courgettes sont parfaits pour l’entrée ou pour le plat de résistance. Il vous suffit de râper 200 g de courgettes et de les faire dégorger une dizaine de minutes. Ajoutez ensuite 30 g de gruyère râpé, 40 g de farine et un œuf. Assaisonnez le tout avec les épices de votre choix. Réalisez ensuite quatre petits tas et faites cuire quinze minutes à 180 degrés dans votre Airfryer.

Des frites de patates douces

Pour accompagner une viande ou faire plaisir aux enfants, rien de plus simple et de meilleur que des frites de patates douces à l’Airfryer. Coupez-les en bâtonnets, ajoutez-y un peu d’huile d’olive, du sel et des épices. Surveillez la cuisson pour les sortir dès qu’elles sont dorées. Avec une sauce cocktail ou de la mayonnaise, vos invités se régaleront !

Un brownie à l’Airfryer

Enfin, pour le dessert, nous vous proposons de réaliser un brownie. La recette de l’Airfryer reprend les étapes standard de préparation du gâteau au chocolat. Pour quatre personnes, faites fondre 90 g de chocolat avec 60 g de beurre au bain marie, pendant que l’appareil préchauffe à 155°. Dans un saladier, mélangez au fouet un œuf avec 50 g de sucre semoule et versez un sachet de sucre vanillé. Une fois que le mélange est devenu mousseux, ajoutez petit à petit les 50 g de farine ainsi qu’une pincée de sel tout en remuant. Versez le chocolat et le beurre fondu dans le saladier, puis les noix hachées en morceaux. Il suffit ensuite de verser la pâte dans un moule à gâteau et de la placer dans la friteuse à air chaud. Chemisez le panier de l’Airfryer de papier cuisson et faites cuire quinze minutes. Patientez quelques minutes avant le démoulage.