Comment bien préparer des asperges ? Voici LA recette incontournable

Des asperges blanches ou vertes sont idéales pour réaliser cette recette. Afin de ne pas les fragiliser, assemblez les asperges en bottes lors de la cuisson. Pour préserver toutes leurs saveurs, les asperges doivent être bien égouttées après la cuisson.

En entrée, en gratin ou encore en velouté, l’asperge est l’un des légumes phares de ce mois de mars. Longtemps considérée comme un légume cher et de luxe, l’asperge est devenue plus abordable depuis le XIXe siècle. Pour préserver toutes ses saveurs et la mettre en valeur, rien de mieux que de l’accompagner d’une bonne vinaigrette. Voici comment préparer cette recette classique et indémodable.

Quels ingrédients pour réaliser des asperges vinaigrette ?

Pour réaliser de bonnes asperges vinaigrette, il vous en faut des blanches ou des vertes. Comptez environ 24 branches pour quatre personnes. La quantité peut être ajustée, selon si vous choisissez de les déguster seules en entrée, ou en salade pour un plat. Il vous faut également de la moutarde à l’ancienne, du persil plat, du vinaigre balsamique, de l’huile d’olive, du poivre et du sel.

Comment cuire les asperges ?

Puisqu’il s’agit de l’ingrédient principal de cette recette, il va de soi que la cuisson de vos asperges doit être impeccable. Pour commencer, épluchez-les, si vous avez opté pour des blanches, de manière à retirer toute la peau. Si vous avez sélectionné des asperges vertes, ôtez les petites feuilles qui la recouvrent, jusqu’à la pointe. Coupez le bout, situé au niveau du pied de l’asperge, puis rincez-les à l’eau claire. Assemblez-les par cinq ou six, de manière à former des bottes, ce qui permettra de ne pas abîmer les têtes lors de la cuisson. Faites-les ensuite tremper dans un bol d’eau froide.

Pendant ce temps, portez un grand volume d’eau salée à ébullition et plongez-y les asperges, pendant six minutes si ce sont des vertes, quatorze minutes si ce sont des blanches. Une fois le temps de cuisson écoulé, sortez les asperges de la casserole et déposez-les dans un grand volume d’eau glacée. Lorsqu’elles sont tièdes, égouttez-les puis séchez-les avec de l’essuie-tout ou un torchon, de manière à ce qu’elles ne conservent pas l’eau.

Associer les asperges à la vinaigrette

Si elles sont délicieuses seules, les asperges sont encore meilleures avec une bonne vinaigrette. Pour la réaliser, mélangez une cuillère à café de moutarde avec deux centilitres de vinaigre balsamique, un peu de sel et de poivre. Ajoutez-y ensuite dix centilitres d’huile d’olive, lorsque la texture de votre sauce est homogène. Mélangez le tout jusqu’à obtenir une sauce uniforme. Vous n’avez plus qu’à dresser vos assiettes et napper vos asperges avec votre vinaigrette. Coupez un peu de persil plat et disposez-le sur votre préparation. Il vous suffit maintenant de déguster.