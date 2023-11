Comment éplucher facilement un potimarron ou une courge ?

Les courges ont un point commun : leur peau est dure et difficile à éplucher. Fine ou épaisse, elle garantit la longue conservation de la citrouille, du potimarron, du potiron, de la butternut… Très appréciés pour leur chair savoureuse et légèrement sucrée, ces fruits de l'automne se cuisinent de mille façons.

Envie de préparer un délicieux gratin de butternut, une soupe réconfortante de potimarron ou la tarte à la citrouille emblématique de Thanksgiving ? Si la peau de certaines cucurbitacées est comestible, d'autres devront obligatoirement être épluchées, avec la bonne technique pour ne pas se blesser.

Quelles courges éplucher et lesquelles consommer avec leur peau ?

Le potimarron, la courge butternut et la courge Baby Boo ont une peau assez fine et comestible. Elle est d'ailleurs riche en vitamines et minéraux dont il serait dommage de se priver à la basse saison, même s'ils seront en grande partie détruits à la cuisson. Vous pouvez donc les faire cuire directement avec leur peau à l'eau, en gratin, en crumble ou en tranches rôties au four. Toutefois, il faut connaître l'origine du produit. S'il est issu de l'agriculture biologique ou de votre jardin sans produits phytosanitaires et autres pesticides, vous pouvez consommer la peau. Dans le cas contraire ou en cas de doute, il vaut mieux éplucher vos courges.

Pour toutes les autres courges, dont le potiron et la citrouille, enlever la peau est inévitable. Trop épaisse, elle restera dure après cuisson et ne sera pas agréable à déguster.

Comment éplucher les courges ?

Si la peau est fine, comme celle du potimarron et de la butternut, vous pouvez couper votre courge en tranches puis les éplucher à l'aide d'un économe.

Lorsque la peau est dure et épaisse, l'épluchage requiert un certain savoir-faire et des astuces. La plus simple est de ramollir l'écorce en plongeant les tranches de courge égrainées dans l'eau bouillante pendant quelques minutes. Vous n'aurez plus qu'à retirer la peau à l'aide d'un couteau pointu.

En alternative, vous pouvez passer ces tranches au four durant une quinzaine de minutes à 180°C et procéder ensuite à l'épluchage au couteau. Il est même possible d'enfourner la courge entière et d'obtenir le même ramollissement permettant de retirer la peau facilement.

Enfin, il existe une technique de cuisson vapeur au four. Après avoir ôté le chapeau et égrainé votre courge, enveloppez-la dans du papier sulfurisé et disposez-la dans une lèche-frite dans laquelle vous aurez versé trois verres d'eau. Enfournez pour quinze minutes puis épluchez votre cucurbitacée.

Astuce : ne jetez pas les graines de courge ! Lavez-les et séchez-les pour les conserver dans un pot en verre fermé. Vous pourrez les faire légèrement torréfier à la poêle pour les servir en apéritif ou les parsemer sur une salade, ou même les utiliser dans la préparation de granola ou de barres de céréales maison.