Comment la pistache peut vous aider à perdre du poids ?

La pistache fait partie des fruits à coque les moins caloriques. Riche en fibre et en protéine, elle possède un fort pouvoir rassasiant et agit sur la satiété. Elle peut se consommer dans le cadre d'un régime alimentaire sain et varié.

Les pistaches ont la particularité d'appartenir aux protéines complètes d'origine végétale. Elles contiennent les neufs acides aminés essentiels nécessaires à l'organisme. Source de cuivre, de fibres de vitamine B6, de phosphore et de thiamine, la pistache est peu calorique, faisant d'elle, une alliée dans le cadre des régimes amincissants.

La pistache, l'un des fruits à coque les moins caloriques

Pendant longtemps, l'opinion publique a associé le petit fruit à coque à la prise de poids. Pourtant, avec 165 Kcal par portion (soit 28 grammes), la petite pépite verte peut être consommée dans le cadre d'un régime suivi. Elle est ainsi moins calorique que les noix de cajou, les amandes ou encore les noisettes. Des études ont démontré que la consommation quotidienne de pistaches n'entraîne pas de prise de poids. Pourquoi ? Parce qu'une partie des graisses de la pistache ne sont pas digérées par l'organisme. De ce fait, il est possible de l'intégrer à son alimentation, à condition qu'elle ne soit ni salée, ni grillée.

La pistache augmente la satiété

La pistache peut également aider à contrôler son poids et aide même à réduire l'indice de masse corporelle. Parce qu'elle possède un pouvoir rassasiant, elle accélère la satiété. Cela s'explique par le fait que ce fruit à coque est riche en fibres, protéines et graisses saines. Ainsi, manger des pistaches permet de réduire les fringales et conduit à un meilleur fonctionnement du transit intestinal. Par ailleurs, l'effort de mastication ralentit le processus d'ingestion. Enfin, devoir décortiquer le fruit avant de le manger est un geste qui agit psychologiquement sur notre appétit. On peut ainsi visualiser le nombre de pistaches mangées et avoir l'impression d'en avoir dégusté une quantité importante. C'est un parfait petit coupe-faim dans la journée.

Les bienfaits de la pistache sur l'organisme

En plus de sa saveur délicieusement douce, la pistache est une petite bombe énergétique. Elle est riche en acides gras non saturés. Elle possède de nombreux minéraux, comme du potassium, du fer, du cuivre, des vitamines. Des minéraux qui permettent de réguler la circulation sanguine, de lutter contre le diabète et c'est un puissant anti-oxydant. Enfin, son apport en protéines complètes couvre une partie des besoins quotidiens de notre corps. Elle peut remplacer les protéines d'origine animale dans le cadre d'un régime végétarien.

De nombreuses marques commercialisent les pistaches American Pistachio Growers (Carrefour, Auchan, Vico, etc.). Certaines les proposent non salées, d’autres grillées, etc. L’origine est généralement indiquée au dos du paquet.

Comment cuisiner des cookies matcha aux pistaches ?

Pour réaliser cette recette, il vous faut :

225 g de flocons d'avoine

75 g de sucre glace

1 cuillère à café d'extrait de vanille

1 pincée de sel

185 g de beurre froid

100 g de couverture de chocolat blanc

1 cuillère à soupe de poudre de matcha

1 poignée de pistaches grillées et salées, décortiquées

De la farine pour la préparation

On commence par préchauffer le four à 180 °C. On verse les flocons d'avoine dans un robot afin de les moudre finement. On les mélange avec le sucre glace, l'extrait de vanille, le sel et le beurre et on mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte. On la roule en boule et on l'enveloppe dans un film alimentaire que l'on place au réfrigérateur pendant une heure.

Pour former les cookies, on saupoudre de la farine sur le plan de travail et on étale la pâte sur une épaisseur de deux centimètres. On découpe les biscuits à l'aide d'un emporte-pièce et on les dispose sur une plaque de cuisson pendant 10 à 13 minutes. On coupe le chocolat blanc en morceaux et on le fait fondre, on ajoute la poudre de matcha et on mélange. On recouvre les biscuits et on saupoudre des pistaches préalablement finement hachées ! C'est prêt à déguster !

Contenu publi-rédactionnel. La rédaction de TF1 INFO n’a pas participé à sa réalisation.