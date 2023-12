Comment remplacer le beurre en cuisine : cinq astuces à tester

Graisse d'origine animale source de cholestérol, le beurre doit être consommé avec modération. Il est présent dans beaucoup de recettes de gâteaux et de plats salés. Il existe heureusement plusieurs alternatives pour le remplacer.

Du beurre, du beurre et encore du beurre ! Il semble être présent dans toutes les recettes alors qu'on se méfie de plus en plus de lui quand on commence à réduire les graisses animales dans notre alimentation ou si on est intolérant au lactose. Il est pourtant si facile de le remplacer tout en conservant la texture et les saveurs gourmandes de la recette avec ces cinq solutions.

La compote de pommes pour remplacer le beurre en tant pour tant

Aussi étonnant que cela puisse paraître, la compote de pommes (ou de poires) remplace très bien le beurre dans tous vos gâteaux. Elle apporte le liant nécessaire à la préparation de la pâte d'un quatre-quarts, d'un gâteau au yaourt, d'un moelleux au chocolat… Il vous suffit de peser la même quantité et de l'ajouter à la place du beurre. Son goût de fruit disparaît à la cuisson et la compote passe ainsi totalement inaperçue, sauf sur la balance calorique ! Pour un gâteau encore plus healthy, privilégiez une compote de pommes sans sucre ajouté et, si possible, faite maison.

L'huile végétale en remplacement du beurre des recettes salées ou sucrées

Les huiles sont plus saines que le beurre, principalement en raison de leur origine végétale et non animale. Dans les gâteaux, les plats et même les pâtes à tarte faites maison (pâte brisée par exemple), elles le remplacent aisément. Comptez 10 cl d'huile pour 100 g de beurre. La plus neutre reste l'huile de tournesol, qui s'adapte à toutes les recettes sans dénaturer leur goût. Si vous souhaitez une saveur plus prononcée, osez l'huile de noisette dans les préparations sucrées, l'huile d'olive pour le salé ou l'huile de coco pour une recette exotique.

Comment obtenir une texture beurre pommade avec une purée fruitière ?

La banane écrasée, la purée d'avocat et la purée d'amandes ont la même texture que le beurre pommade nécessaire dans les gâteaux, la brioche, le crumble, les biscuits... Elles apportent du moelleux tout en remplaçant astucieusement le gras nocif du beurre pour des recettes plus saines, mais tout aussi gourmandes. Le tant pour tant est de mise : on remplace 100 g de beurre par 100 g de purée de fruits (non sucrée).

Les œufs pour remplacer le beurre

Outre le gras, le beurre apporte du liant à la préparation d'une pâte à gâteau. Le même effet s'obtient en remplaçant 100 g de beurre par deux œufs frais. Toutefois, cette solution est à éviter dans les recettes qui contiennent déjà beaucoup d'œufs, sous peine de voir leur goût prendre le dessus.

Le fromage blanc en remplacement du beurre

Très onctueux, le fromage blanc remplace volontiers le beurre pour confectionner des gâteaux ou des cakes salés moelleux. On peut le choisir entier ou allégé, sans que cela change la texture obtenue, avec la même quantité.