Comment se préparer un lait de poule traditionnel et réconfortant ?

Le lait de poule est la boisson de Noël incontournable au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Son nom étonnant en français est une traduction libre de l'anglais "eggnog". Servi chaud, tiède ou froid, le lait de poule est réconfortant et très gourmand.

Comme la traditionnelle bûche de Noël, le lait de poule est servi pendant les fêtes de fin d'année dans de nombreux pays. Les enfants aiment son goût sucré et les adultes peuvent y ajouter une goutte d'alcool fort. Si de nombreuses variantes existent à travers le monde, nous avons choisi de vous présenter la recette classique qui plaira à tous vos convives.

Quels ingrédients pour notre lait de poule ?

Pour dix personnes, voici les ingrédients nécessaires à la préparation du lait de poule traditionnel :

- 200 g de sucre roux

- 10 jaunes d'œuf extra frais

- 200 cl de lait entier pasteurisé

- 1 cuillère à café de muscade moulue

- 1 cuillère à café de cannelle en poudre.

À ces ingrédients, vous pouvez ajouter quelques centilitres de rhum, whisky, bourbon, brandy, sherry ou cognac selon votre convenance.

On peut aussi remplacer les épices par de l'extrait liquide de vanille, du sirop d'érable, des arômes...

Comment préparer le lait de poule ?

Quelques minutes suffisent à préparer le lait de poule. Commencez par faire chauffer le lait avec la cannelle et la muscade dans une casserole puis retirez du feu lorsque le mélange est chaud. Attention, il ne doit pas bouillir.

Ensuite, battez les jaunes d'œuf et le sucre dans un saladier jusqu'à obtenir une texture bien homogène et mousseuse, puis ajoutez progressivement le lait chaud sans cesser de fouetter afin d'éviter la formation de grumeaux. Répartissez la préparation dans des verres ou des tasses.

Vous pouvez servir le lait de poule chaud ou le laisser refroidir. Si vous souhaitez le déguster froid, placez-le quelques heures au réfrigérateur. Il s'accompagne volontiers d'une tranche de gâteau ou d'un cookie à tremper dans la tasse.

Et pour ceux qui veulent un lait de poule alcoolisé, il suffit de verser la préparation dans un shaker, d'ajouter quelques centilitres de spiritueux et de mélanger énergiquement avant de servir.

Pourquoi consomme-t-on le lait de poule à Noël ?

Avec les épices rares et les œufs, le lait de poule était, dans l'Angleterre du Moyen Âge, un breuvage luxueux qu'on réservait aux fêtes de fin d'année. Cela correspond également au début de l'hiver, une période propice au développement des virus qui se propagent facilement grâce à la promiscuité en milieu clos. Dès le XIIᵉ siècle, on prêtait des vertus revigorantes, énergisantes et dépuratives au lait de poule. C'était un mélange réputé pour lutter contre les maux de l'hiver. En tout cas, nul doute que sa composition riche en glucides donne un coup de fouet à l'organisme !

D'ailleurs, si certains expliquent son nom anglais "eggnog" par l'accolement de "egg" (œuf) et "nog" (la tasse en bois dans laquelle on le servait dans les pubs britanniques), d'autres y voient la contraction de "egg" et "grog", le breuvage alcoolisé censé soigner de nombreux maux.

Lorsqu'il s'est exporté au Nouveau Monde au XVIIIᵉ siècle, le lait de poule est devenu la traditionnelle boisson de Noël des États-Unis et du Canada. Le cognac et le sherry ont alors laissé place au rhum antillais et au bourbon, des alcools plus faciles à trouver et moins chers.