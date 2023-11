Conserves, surgelés : comment profiter au mieux des vitamines ?

Les Français sont de grands consommateurs de conserves : selon l’Uppia (Union interprofessionnelle pour la promotion des industries de la conserve appertisée), chaque foyer consomme en moyenne 50 kg de conserve par an, dont la majorité de légumes. Bonnes alternatives pour manger des légumes, les conserves permettent de bénéficier d’apports importants en vitamines. Mis en boîte sous trois heures en moyenne après cueillette, les légumes en conserve voient en effet la plupart de leurs bienfaits nutritionnels préservés. Seule différence avec les produits surgelés ? À cause de la saumure nécessaire à la stérilisation, les légumes en conserve sont souvent plus salés.

Mais comme les légumes frais, la raison principale qui cause la perte de vitamines et autres antioxydants des boîtes de conserve reste… la cuisson ! À cause de la chaleur, les légumes peuvent perdre jusqu’à 30, voire 50 % de certaines vitamines comme la vitamine C ou les folates…

Pour profiter au maximum des nutriments, évitez de cuire les légumes en conserve. En les mangeant en salade, vous pourrez bénéficier de plus de nutriments et notamment de la vitamine C, très sensible à la chaleur.