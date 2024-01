Voici pourquoi vous ne devriez jamais laver vos œufs avant de les manger

Une fois lavé, l'œuf n’est plus protégé contre les bactéries. Un œuf lavé peut vous exposer à des substances nocives si vous le mangez. Il est préférable de nettoyer son œuf avec un mouchoir ou un tissu, plutôt que de le rincer.

Parce que la coquille est un peu sale ou simplement par réflexe, il peut sembler anodin de rincer un œuf avant de le consommer. Pourtant, c’est une très mauvaise idée puisque cela peut endommager l’aliment et le rendre immangeable. On vous explique pourquoi.

Protéger l’œuf des bactéries

La coquille de l'œuf est dotée d’une barrière protectrice naturelle, appelée la cuticule protectrice, qui empêche la pénétration des bactéries et des saletés à l’intérieur de l'œuf. En lavant la coquille, la protection est éliminée et l'œuf est ainsi sujet aux contaminations, explique la nutritionniste Raphaëlle Gruman, sur Top Santé.

Eviter la contamination de l’œuf

Laver un œuf revient à laisser entrer les bactéries à l’intérieur de la coquille. Les germes présents sur la coquille pourraient ainsi pénétrer dans l'œuf et contaminer l’aliment. La coquille étant poreuse, le lavage permet en effet aux bactéries de passer de l’extérieur à l’intérieur. Ce qui peut être dangereux pour vous qui allez manger cet œuf par la suite, puisque vous pourrez être exposés à des substances nocives pour votre santé.

Préserver la fraîcheur de l’œuf

La cuticule protège l'œuf des bactéries, mais elle lui permet aussi de garder sa fraîcheur. Si vous le passez sous l’eau, la barrière protectrice sera fragilisée et l'œuf sera ainsi plus réceptif à l’humidité ou, à l'inverse, il pourra se dessécher. L'œuf va se dégrader plus rapidement et sa durée de conservation sera donc écourtée. Vous devrez alors le consommer plus vite.

Comment faire si mes œufs sont vraiment sales ?

Il est peu courant de trouver des œufs sales si vous les achetez en supermarché, mais cela est davantage possible si vous vous les procurez directement auprès d’un producteur ou si vous avez des poules dans votre jardin. Dans ce cas, il est conseillé de laver vos œufs avec un mouchoir par exemple ou un tissu, pour retirer le gros des saletés présentes sur la coquille. En dernier recours, il est toujours possible de passer rapidement votre œuf sous l’eau. Mais vous devrez alors le consommer dans les plus brefs délais. Les plus gourmands y verront un bon prétexte pour faire un gâteau.