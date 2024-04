Farine, sucre, riz, huile… Voici comment peser ses ingrédients sans balance de cuisine

Peser la farine ou les pâtes sans balance de cuisine vous semble impossible ? Pas de panique, il existe des astuces simples pour doser correctement ! Si le lait et l’eau ont le même dosage, c’est un peu différent pour l’huile qui, elle, est plus légère. Si vous n’optez pas pour les sachets de riz lors de vos courses, vous pouvez vous servir d’un verre ou d’un pot de yaourt pour être plus précis.

En cuisine ou en pâtisserie, l’utilisation d’une balance pour peser ses aliments est indispensable pour réussir ses recettes. Et si vous faites partie des personnes qui ne possèdent pas de balance de cuisine et qui font un peu à l’œil, arrêtez tout ! Il existe bel et bien une astuce pour peser ses aliments sans appareil. Riz, pâtes, farine, sucre… La cuisine n’aura plus de secret pour vous !

Comment peser facilement sa farine et son sucre ?

Quasiment indispensable pour vos recettes, la farine et autres fécules peuvent être difficiles à doser correctement sans balance de cuisine ou verre doseur. Mais heureusement, tout le monde détient des cuillères, des pots de yaourts ou des verres à moutarde. C’est avec ces ustensiles que vous allez peser votre farine ou votre maïzena. Une cuillère à café de farine correspond à 3 g, une cuillère à soupe à 10 g, un pot de yaourt à 85 g et un verre à 100 g.

Pour le sucre et le sucre glace, les dosages sont un peu similaires à la farine. Une cuillère à café de sucre glace équivaut à 3 g, une cuillère à soupe rase à 10 g. Pour le sucre, le grammage est un peu plus conséquent. Une petite cuillère correspond à 5 g de sucre, et une grosse cuillère à 15 g. En revanche, pour le verre à moutarde ou le pot de yaourt, les deux dosages sont les mêmes : 125 g grâce à un pot de yaourt et 150 g avec le verre à moutarde.

Comment peser les liquides ?

Si votre recette nécessite une grande quantité de liquide, la cuillère à soupe et ses 15 ml risquent de vite vous agacer. Heureusement, il existe d’autres possibilités ! Pour l’eau et le lait, les dosages sont les mêmes ; un verre à vin équivaut à 90 ml, une tasse à café à 100 ml, le fameux pot de yaourt correspond à 150 ml et le verre à moutarde à 200 ml. Mieux encore ! Une assiette à soupe vaut 250 ml de lait ou d’eau, et un grand bol équivaut à 350 ml.

Pour l’huile, étant plus légère et moins dense que l’eau ou le lait, les millilitres sont donc relativement différents. Pour ne pas vous tromper dans la réalisation de votre vinaigrette ou dans l'assaisonnement d'un plat, voici les mesures adéquates : une cuillère à café vaut 0,14 ml d’huile, une cuillère à soupe vaut 14 ml et un verre à moutarde équivaut à 160 ml environ. Pour le miel liquide, cela se compte en grammes. La cuillère à café revient à 10 g de miel, la cuillère à soupe à 30 g, et le pot de yaourt à 150 g.

Finis les surplus de pâtes et de riz

Même sans suivre de recette, réussir à doser ses féculents peut s’avérer laborieux… Surtout si l’on a la main lourde sur les paquets de riz, de pâtes ou de semoule ! Si vous n’optez pas pour les sachets déjà prêts dans les paquets (généralement 100g par portion), vous pouvez facilement faire cuire vos féculents pour un régiment. C’est terminé ! Munissez-vous de votre pot de yaourt, il équivaut à 100 g de riz (non cuit). Le verre à moutarde, lui, correspond à 160 g.

Pour vos pâtes, la quantité peut varier en fonction du type de pâtes (spaghetti, macaroni, etc.). Mais pour obtenir une quantité moyenne, déposez dans votre assiette la quantité de pâte crue que vous aimeriez avoir une fois cuite. N'oubliez pas qu'elles vont doubler de volume en cuisson ! Sinon, une cuillère à soupe correspond à environ 20 g de pâtes crues, un pot de yaourt à 100 g. Un verre à moutarde équivaut à 120 g de coquillettes crues. Concernant la semoule, un pot de yaourt revient à 90 g de semoule, un verre à moutarde à 130 g et une tasse à 150 g.