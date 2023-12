Faut-il ou non conserver ses œufs au frigo ? La réponse n’est pas si évidente

Faut-il garder les œufs frais au réfrigérateur ou à température ambiante ? Cette question se retrouve souvent dans les conversations des Français, sans que l’on sache vraiment quelle est la bonne option. La question à se poser est de savoir quel est le meilleur choix pour empêcher la prolifération des bactéries. Pour ne pas risquer l’intoxication alimentaire, voici les recommandations des experts et des autorités sanitaires concernant la conservation des œufs.

Dur, mollet, brouillé, à la coque ou au plat, l’œuf de poule est utilisé quotidiennement, que ce soit pour le petit déjeuner ou en plat de résistance. Les Français en raffolent, ils en consommeraient d’ailleurs de plus en plus si l’on en croit l'interprofession des œufs en France. "La consommation globale d’œufs par habitant en France, que ce soit sous forme d’œufs, coquilles ou d’ovoproduits, devrait même atteindre le nombre record de 229 en 2023, soit neuf de plus que l’an passé", s’en félicite le Comité national pour la promotion de l’œuf. Cet aliment universel, souvent perçu comme une alternative abordable pour réduire sa consommation de viande et de poisson, est aussi très intéressant sur le plan nutritionnel. D’après le CNPO, il aurait pas moins de 13 vitamines et minéraux essentiels dans un seul œuf. Pour profiter de ces bénéfices sur la santé, encore faut-il les ranger correctement et à la bonne place.

Le meilleur emplacement contre les bactéries selon l’EFSA

Si les œufs ne sont pas présentés au rayon frais, bon nombre d’entre nous les conserve au réfrigérateur. Dans un avis rendu public en 2014, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a mis fin aux doutes : pour "réduire le risque accru d’infection dû à une conservation prolongée", il faut impérativement conserver les œufs au frigo. Il s’agit, en effet, de limiter la prolifération de bactéries, et en particulier, la Salmonella, responsable de nombreuses gastro-intestinale. D’après l’Institut Pasteur, ces bactéries cessent de se multiplier en dessous de neuf degrés, ce qui fait davantage pencher la balance du côté d’une conservation réfrigérée. Mais il y a en réalité un second choix possible. Contrairement aux États-Unis, les œufs vendus en France n’ont pas été lavés et brossés après la ponte, ce qui veut dire qu’ils possèdent toujours leur cuticule, une fiche couche protectrice qui sert de rempart aux bactéries. Autrement dit : les œufs made in France peuvent être conservés à température ambiante.

Comment et combien de temps les garder au frais ?

Il est préférable de les conserver au frais et au sec dans leur emballage traditionnel en carton. Ensuite, les spécialistes de l’œuf recommandent de les positionner la tête à l’envers, avec le côté pointu vers le bas pour que le jaune puisse rester au centre de l’œuf. Bien que la plupart des équipements nous y incitent fortement, il ne serait pas non plus judicieux de les placer dans le comportement à œuf situé dans la porte du frigo. À cet endroit, les œufs sont exposés à des variations de températures trop importantes qui peuvent créer de la condensation sur la coquille, et donc, devenir un terreau fertile pour les bactéries, rapporte nos confrères de Ouest-France. Autre conseil avisé : éloignez vos œufs des aliments qui dégagent une forte odeur, comme le fromage ou les fruits de mer, car leur coquille en serait imprégnée. Vous l’aurez compris, à vous de choisir votre camp. Avec une préférence toutefois pour le frigo, dans lequel nos œufs se conservent plus longtemps d’après l’EFSA, à condition de bien suivre le protocole à la lettre.