Le plateau de Mézenc regorge de plantes et de fleurs qui donnent une saveur inégalée aux bovins de la région. La viande nommée "Fin gras du Mézenc" n'aurait rien à envier au célèbre bœuf de Kobé. Le 20H de TF1 vous invite à découvrir ce cheptel unique, dans le Massif central.

Entre l'Ardèche et la Haute-Loire, le plateau du Mézenc est le territoire de vaches un peu particulières. Depuis trois générations, la famille Maisonny élève du bœuf fin gras. Ce n'est pas une race, mais un mode d'élevage traditionnel et local. Une centaine de fermes réparties sur 28 communes préservent ce savoir-faire ancestral. Le secret : des prairies à plus de 1100 m d'altitude aux centaines de plantes, et surtout celle que l'on surnomme "le fenouil des montagnes".

Une viande commercialisée de février à juin

Cette herbe et son foin en hiver sont l'unique alimentation des génisses, et qui donnent une viande d'exception. On ne la trouve chez les bouchers de la région que de février à juin. Un boucher ardéchois rencontré par notre équipe l'achète un peu plus cher aux éleveurs, mais la vend au même prix qu'une viande classique à ses clients.

Mettre en avant le terroir et les traditions du Mézenc, c'est aussi la volonté de Cindy Chaussende, cheffe d'un hôtel-restaurant en Haute-Loire. "Dans le fin gras du Mézenc, il y a un petit truc en plus, les éleveurs qui prennent le temps, la patience, ça se retrouve dans le goût de la viande", estime cette jeune cheffe. Ce terroir est préservé grâce désormais à la reconnaissance en AOP. L'obtention de ce label en 2013 a permis de maintenir la filière "fin gras du Mézenc", alors qu'ailleurs en France, un quart des élevages bovins a disparu en dix ans.