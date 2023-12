Foie gras : avec quels produits le marier pendant les fêtes ?

La production de foie gras de canards devrait atteindre plus de 9.800 tonnes en 2023 (+20% par rapport à 2022), indique l’interprofession du foie gras (Cifog). Du pain à la confiture en passant par le vin, ce mets délicieux et raffiné, qui compte parmi les spécialités culinaires les plus prisées, peut s’accorder avec de nombreux produits artisanaux. Des plus traditionnels aux plus inhabituels, voici une liste non exhaustive des accompagnements pour rehausser le goût subtil du foie gras.

Aussitôt présenté sur la table, le foie gras comble les invités, au même titre que le saumon fumé ou la bûche de Noël. Traditionnellement servi en entrée ou en apéritif accompagné d’un vin blanc moelleux et aromatique, il régale les papilles à la première bouchée. Quand vient l’heure de faire ses courses de Noël, on rencontre souvent le foie gras d’oie, plus rare et 20 à 30 % plus cher que le foie gras de canard, qui n’est pas non plus épargné par l’inflation. Malgré une hausse des prix d’environ 5 % dans les rayons d’après l’interprofession du foie gras, le foie gras reste l’ingrédient incontournable des grandes tablées de Noël. Que vous le choisissiez entier ou en bloc, frais, mi-cuit ou que vous le fabriquiez vous-même, il vous faudra choisir l'accompagnement idéal pour révéler et sublimer sa saveur.

Pain d’épices, aux figues… Vers quel pain se vouer ?

D’un côté, nous avons le foie gras d’oie, un produit plus robuste en goût et à la saveur subtilement sucrée. De l’autre, le foie gras de canard et son délicieux goût du terroir. Pour que cette expérience gustative soit la plus réussie possible, il ne faut pas se fourvoyer sur le choix du pain. Découpé en fine tranche, le foie gras se déguste à merveille avec du pain de campagne, pour plus d’authenticité. Si vous recherchez davantage de moelleux et une note légèrement sucrée, le pain de mie ou pain brioché ferait un accord parfait. Aussi, les pains spéciaux se marient parfaitement avec le foie gras. Toastés, les pains aux noix, aux fruits secs, aux figues, aux abricots ou à la farine de châtaigne sont d’excellents supports pour le foie gras. Sachez aussi que le pain d’épices s’accorde très bien avec le froid gras, non seulement pour son goût épicé que pour sa texture moelleuse. Privilégiez de préférence les pains fabriqués de manière artisanale.

Rouge ou blanc ?

En entrée, le foie gras se marie admirablement avec un vin moelleux ou liquoreux, de type Jurançon, Sauternes, Monbazillac ou le Jurançon. Un blanc sec aromatique peut aussi parfaitement convenir, l’idéal étant de miser sur un Saumur un Savennières ou encore un Pinot gris. Avez-vous déjà dégusté un foie gras avec un vin rouge ? Moins connue, cette alliance peut aussi favoriser l’explosion des saveurs, de préférence avec un foie gras poêlé. Pour réussir cet accord, il convient de choisir un vin légèrement patiné. D’après le site lesgrappes.com, vous pouvez servir un vieux millésime de Bourgogne comme de Bordeaux, ou déboucher un Chinon ou un Saumur de la Loire. Enfin, le choix des bulles peut être judicieux pour créer la surprise ! En apéritif, le champagne va venir réveiller les papilles et apporter de la légèreté au foie gras. Les champagnes millésimés , brut ou extra-brut, casseront les codes à coup sûr.