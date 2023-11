Faut-il éplucher ses pommes de terre avant cuisson ?

Après avoir minutieusement nettoyé vos pommes de terre à l'eau claire pour éliminer la terre et les produits phytosanitaires, les cuire avec la peau est judicieux.

Comme tous les fruits et légumes, l'essentiel des vitamines de la patate est contenu dans sa peau. La cuisson détruit déjà naturellement 80 à 90 % des vitamines hydrosolubles (vitamines B et C) alors, il vaut mieux en préserver un peu que pas du tout.

De plus, éplucher une pomme de terre cuite à l'eau ou à la vapeur est très facile et rapide. Il suffit de la piquer avec une fourchette si elle est chaude et de dérouler la peau à l'aide d'un couteau. Vous pouvez aussi faire une incision en suivant une ligne autour de la pomme de terre et presser l'extrémité du bout des doigts de chaque côté pour retirer toute la peau d'un coup. Notez que vous n'enlèverez que la peau fine sans perdre de chair, contrairement à un épluchage sur un produit cru.

Par ailleurs, la cuisson à l'eau d'une pomme de terre épluchée est plus risquée, car elle peut s'effriter lorsqu'elle est fragile ou cuite trop longtemps. Conserver la peau garantit donc une meilleure tenue.

Enfin, certaines cuissons imposent de garder la peau. C'est le cas de la pomme de terre en robe des champs, qu'on fait cuire en papillote au four ou sur la braise, enroulée dans du papier d'aluminium. Si vous voulez préparer des frites rustiques ou des "potatoes" comme proposées par les grandes enseignes de fast-food, la peau est aussi conservée à la cuisson.

Une fois cuites et refroidies, vous pourrez les garder au réfrigérateur dans un contenant hermétique pendant trois à quatre jours.