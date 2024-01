Galettes des rois : Voici l’erreur que tout le monde fait et qu’il faut éviter

Il est déconseillé de laisser votre galette des rois à l’air libre si vous ne la consommez pas rapidement. La galette des rois s’assèche si vous la conservez dans l’emballage donné à l’achat. Pour garder votre galette des rois intacte, vous pouvez la placer dans une boite hermétique.

Après la bûche, place à la traditionnelle galette des rois. Qu’elle soit à la frangipane ou à la pomme, les Français en sont friands puisque ce sont plus de 30 millions de galettes des rois qui sont vendues chaque année dans l’Hexagone, sur le seul mois de janvier. Si elle ravit les papilles, elle est aussi très consistante et il peut parfois en rester à la fin de la dégustation. Heureusement, la galette peut se conserver, mais pas n’importe comment.

Ne pas la laisser à l’air libre

Le piège est de remettre le restant de galette des rois dans le sachet qui vous a été donné lors de l’achat. S’il est bien pratique, il est une porte ouverte à l’air, ennemi juré de la galette. En effet, en la laissant s’aérer, elle s’assèche et sa durée de conservation est donc nettement réduite. Néanmoins, vous pouvez laisser votre galette des rois dans ce sachet ou dans une assiette recouverte d’un torchon si vous prévoyez de la consommer dans les douze heures qui suivent. Passé ce délai, la pâte feuilletée perdra de son croustillant et elle sera nettement moins bonne, même après avoir été réchauffée au four.

Comment bien conserver votre galette des rois ?

Il serait dommage de perdre votre galette des rois, d’autant qu’elle se conserve très bien si elle est disposée dans le bon emballage. Pour éviter qu’elle ne perde de sa superbe, il est conseillé de placer votre galette dans une boite hermétique et de la mettre au réfrigérateur. Vous pouvez aussi la conserver dans du film étirable ou dans un papier d’aluminium bien fermé. Ainsi, vous pourrez la manger dans les deux à trois jours qui suivent sans problème. Il vous suffira de la réchauffer au four avant de la consommer, pour lui redonner sa texture et ses saveurs.

Si vous envisagez de la conserver pour une plus longue durée, vous pouvez mettre votre galette des rois au congélateur, en la plaçant préalablement dans une boite hermétique. Vous pourrez ainsi la déguster quand vous voudrez. N’oubliez pas toutefois de la décongeler en amont et de la passer au four quelques minutes avant de passer à table. Évitez d’utiliser un micro-onde pour la réchauffer, cela risquerait de ramollir votre galette et vous pourrez alors dire adieu au croustillant de la pâte feuilletée. Si vous n’avez pas la fève, il serait dommage de passer en plus à côté du plaisir gustatif que procure ce gâteau de l’Epiphanie.