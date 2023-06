Gastronomie : offrez-vous une table doublement étoilée pour moins de 50 euros

Et si vous vous offriez un restaurant étoilé au prix d'un bon bistrot ? TheFork, l'application de réservation de restaurant en ligne, cherche depuis longtemps à rendre cette gastronomie de haut vol accessible à tous. Et quoi de mieux pour résoudre cette équation que de faire appel à la cheffe Hélène Darroze, à la tête de six restaurants... et de six étoiles Michelin, nommée en 2015 "meilleure femme chef du monde" dans le classement annuel du "World's 50 Best restaurants".